La Policía Local de Murcia amplía su flota con 23 motos

La Policía Local de Murcia suma 23 motocicletas de carretera tipo escúter a su flota, según anunció el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, tras la Junta de Gobierno celebrada este viernes, en la que se ha aprobado la adjudicación del contrato para la adquisición de estos vehículos.

La nueva incorporación de 23 motocicletas, todas ellas con su correspondiente equipo de adaptación uniformada, se suma a otras 35 motocicletas adquiridas mediante arrendamiento operativo con opción a compra, por un importe máximo de algo más de 650 mil euros más el 21% de I.V.A., lo que supone un total de casi 795 mil euros.

Además, se adquirieron cuatro motocicletas todoterreno BMW F750 GS, destinadas al Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC) de la Policía Local por casi 60.000 euros.

El contrato de los últimos 23 vehículos, tras el análisis de las ofertas recibidas, ha sido adjudicado a la empresa Honda Motor Europe Limited, Sucursal en España, por un importe de casi 185 mil euros.

El acuerdo contempla un plazo máximo de ejecución de 90 días naturales a partir de la notificación de la adjudicación, periodo en el que se formalizará la entrega de las motocicletas Honda Forza 350 adaptadas para el servicio policial.