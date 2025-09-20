Murcia cuenta con más de 128 millones para invertir: nuevos huertos de ocio e instalaciones deportivas, entre los proyectos

Los servicios públicos y las acciones sociales se llevan el 70 por ciento del Presupuesto de Murcia para 2026, que cuenta con más de 540 millones de euros, según anunció el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, tras la Junta de Gobierno de este viernes.

Muñoz lo describió como "un presupuesto social", pues destina más de 40 millones de euros "para proteger a los más vulnerables", con medidas como la congelación de tasas e impuestos y beneficios fiscales que superan los 14 millones de euros, lo que permitirá ahorrar a los murcianos más de 25 millones.

En cuanto a los servicios públicos, el edil resaltó que el Presupuesto contempla una mejora en los contratos de limpieza y jardines y "una importante apuesta" por policía y bomberos, así como las infraestructuras deportivas, educativas y culturales.

Otro dato a resaltar es que las pedanías recuperan su capacidad de inversión para el desarrollo de proyectos propios, y se contempla la creación de nuevas salas de estudio, una renovación de los centros de mayores, la puesta en marcha de nuevas peatonalizaciones y la apuesta por la modernización.

Respecto a la movilidad, señaló también la implantación del nuevo modelo de transporte, acompañado de una nueva ordenanza de tarifas que incluye viajes gratis para los menores de siete años y a los acompañantes de personas que necesitan asistencia, además de la creación de tarifas planas. Mencionó el concejal, además, la futura ampliación del tranvía.

128 millones para invertir

El edil destacó el retorno a la "senda de la estabilidad" financiera que "asegura los proyectos estratégicos que Ballesta tiene marcados en su agenda como principales". Es el caso de la recuperación del patrimonio, con el 'despertar' de algunos "proyectos dormidos", como la rehabilitación en la zona del antiguo zoco, La Innovadora y su entorno, que cuenta con un millón de euros.

Además, se pondrán en marcha nuevos huertos de ocio, se recuperarán nuevos espacios emblemáticos y se dotará a los jardines de nuevas zonas y juegos infantiles.

La cantidad disponible en inversión asciende a los 128 millones de euros, una cifra récord que se obtiene con la reordenación de más de 40 millones de euros de remanentes de inversión, operaciones de crédito concertadas por cerca de 50 millones, los remanentes de ejercicios anteriores y la financiación obtenida de las últimas operaciones de crédito y del Presupuesto de este año.

Aprobación

La aprobación inicial de las cuentas se abordará en el Pleno de octubre y se someterá a un período de exposición pública. En función de si se presentan o no alegaciones, se aprobaría definitivamente en esa misma sesión plenaria, o bien volvería a pasar por Junta de Gobierno para su aprobación definitiva en el Pleno de noviembre. Así, el presupuesto municipal estará ejecutivo el 1 de enero de 2026, aseguró el edil.

El Presupuesto "ofrecerá una estabilidad presupuestaria superior a la de 2025 y una deuda contenida por debajo del 55 por ciento", aseguran desde el Consistorio. Además, afirmó Muñoz que cumplimos con todos los parámetros fiscales, que la regla de gastos se mantiene por debajo del 3 por ciento y que la operación financiera de 30 millones que complementará al Presupuesto ya está financiada, "lo que asegura las próximas inversiones".

Asimismo, este año continuarán aplicándose políticas de racionalización del gasto, reordenación y optimización de recursos, así como "la negociación de contratos, el aprovechamiento de sinergias y las economías de escala y la eliminación de gastos superfluos".