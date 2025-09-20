Denuncian carencias en el transporte nocturno en Murcia

Murcia necesita "ampliar opciones de transporte nocturno en una ciudad universitaria y en expansión", según el diagnóstico de la alianza La Ciudad Que Nos Mueve -un conjunto de 15 entidades sociales y empresas-, que recoge los principales retos de la movilidad urbana en España en el Ranking por la Movilidad.

La oferta de transporte público cae en torno a un 70 por ciento a partir de las nueve de la noche, lo que "limita de forma estructural la movilidad nocturna", señala la alianza en un comunicado.

El Ranking por la Movilidad se nutre de más de 1.200 entrevistas a ciudadanos realizadas en toda España. De los encuestados, el 76 por ciento considera que su movilidad nocturna no está bien cubierta sin no recurre al vehículo privado.

Además, el 89 por ciento reclama normativas que fomenten nuevas modalidades de transporte bajo demanda como VTC, la digitalización de los servicios del taxi o servicios de micromovilidad.

Destaca también de las encuestas que el 34 por ciento de las mujeres afirma sentirse insegura al usar transporte público de noche.

“Estos resultados reflejan la urgencia de replantear el modelo de movilidad urbana en España desde una mirada ciudadana y con criterios de sostenibilidad y seguridad”, explica Vicente Pizcueta, portavoz de la alianza y director de la Federación nacional de locales de ocio y espectáculos integrada en la misma.

Los retos de la movilidad en España

La alianza presenta, asimismo, los "diez grandes retos de la movilidad urbana en España":