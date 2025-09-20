Movilidad
Denuncian carencias en el transporte nocturno en Murcia
La alianza La Ciudad Que Nos Mueve presenta el Ranking por la Movilidad, creado a partir de 1.200 entrevistas
Murcia necesita "ampliar opciones de transporte nocturno en una ciudad universitaria y en expansión", según el diagnóstico de la alianza La Ciudad Que Nos Mueve -un conjunto de 15 entidades sociales y empresas-, que recoge los principales retos de la movilidad urbana en España en el Ranking por la Movilidad.
La oferta de transporte público cae en torno a un 70 por ciento a partir de las nueve de la noche, lo que "limita de forma estructural la movilidad nocturna", señala la alianza en un comunicado.
El Ranking por la Movilidad se nutre de más de 1.200 entrevistas a ciudadanos realizadas en toda España. De los encuestados, el 76 por ciento considera que su movilidad nocturna no está bien cubierta sin no recurre al vehículo privado.
Además, el 89 por ciento reclama normativas que fomenten nuevas modalidades de transporte bajo demanda como VTC, la digitalización de los servicios del taxi o servicios de micromovilidad.
Destaca también de las encuestas que el 34 por ciento de las mujeres afirma sentirse insegura al usar transporte público de noche.
“Estos resultados reflejan la urgencia de replantear el modelo de movilidad urbana en España desde una mirada ciudadana y con criterios de sostenibilidad y seguridad”, explica Vicente Pizcueta, portavoz de la alianza y director de la Federación nacional de locales de ocio y espectáculos integrada en la misma.
Los retos de la movilidad en España
La alianza presenta, asimismo, los "diez grandes retos de la movilidad urbana en España":
- Incorporar la perspectiva de género a la movilidad: Integrar medidas específicas para mujeres, como la movilidad punto a punto y sistemas de trazabilidad que refuercen la seguridad y confianza, especialmente en horario nocturno.
- Impulsar el coche compartido: Promover un marco regulador que facilite soluciones tecnológicas e infraestructuras para reducir costes, maximizar recorridos compartidos y minimizar la huella de carbono.
- Incrementar la oferta de transporte público nocturno: Revertir la caída del 70% en la disponibilidad de servicios tras las 21 horas, con extensión de horarios y alternativas reales al vehículo privado.
- Mejorar la cobertura de transporte en las ciudades medianas españolas: Asegurar que localidades de tamaño medio dispongan de servicios de movilidad equiparables a los de grandes urbes.
- Planificación transporte en grandes eventos y festivales: Exigir planes de transporte específicos (lanzaderas, bonos integrados, alternativas al coche) como condición para autorizar macroeventos.
- Seguridad vial y marketing social: Actualizar campañas de concienciación para abordar riesgos emergentes como las distracciones por el uso del móvil.
- Regular el vacío legal existente en torno a las VTCs: Establecer un marco normativo que garantice seguridad jurídica y permita ampliar la oferta de transporte bajo demanda. Un reto especialmente sensible en ciudades como Murcia, donde se piden reglas claras ante la entrada de nuevas plataformas de movilidad.
- Implantar el nuevo marco regulador establecido por la DGT: Integrar los criterios de utilización de los nuevos medios de microvilidad como patinetes eléctricos y bicicletas en un nuevo marco normativo.
- Avanzar en la digitalización de la movilidad: Implantar billetes integrados e interoperables que faciliten el acceso ágil y sostenible a distintos modos de transporte.
- Planificar la oferta de transporte público: Potenciar su implantación en las áreas metropolitanas, racionalizando sus horarios, incorporando las diferentes opciones de movilidad urbana.
