Política
Vox pide instalar cámaras y barreras en el aparcamiento disuasorio del Malecón
El partido lamenta que este parking se encuentra en la actualidad en una situación de degradación en la que aumenta el “miedo” y la “delincuencia”
EFE
Vox ha pedido al Ayuntamiento de Murcia que mejore la seguridad del aparcamiento disuasorio del Malecón dotándolo de vigilancia, tanto presencial como con cámaras, de una barrera de acceso, y de iluminación adecuada durante la noche.
El partido ha lamentado en un comunicado que este aparcamiento se encuentra en la actualidad en una situación de degradación en la que aumente el “miedo” y la “delincuencia”, ya que a la entrada del mismo hay una casa ocupada por aparcacoches ilegales, los denominados “gorrillas”, a los que han definido como “grupos de extorsionadores violentos”.
Siguiendo el discurso habitual del partido, Vox ha vinculado la “inseguridad” en este aparcamiento a la inmigración ilegal, y ha reclamado que se dote el aparcamiento de “una vigilancia a todas horas, presencial y con cámaras de seguridad” para evitar que los vehículos sean vandalizados o que los conductores sufran algún delito.
