Más de treinta establecimientos de Murcia reciben el sello de Compromiso de Calidad Turística

Restaurantes, museos, galerías de arte y centros de visitantes son algunos de los 32 establecimientos de Murcia que han recibido el sello de Compromiso de Calidad Turística, otorgado en el marco del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino (SICTED).

"Estos reconocimientos son fruto de un esfuerzo conjunto entre la administración, las empresas y los profesionales del sector, que sitúan a Murcia como ejemplo de destino turístico comprometido con la excelencia y la hospitalidad", destacó el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, durante la entrega de diplomas a las entidades galardonadas, en un evento celebrado este jueves en Los Molinos del Río.

El programa SICTED, al que Murcia ingresó en 2006, busca mejorar la experiencia del visitante y estos distintivos suponen "un reconocimiento a la implicación de los servicios turísticos con los estándares de calidad exigidos", explica el Consistorio en un comunicado.

Entre los galardonados en esta edición se encuentran agencias de viajes, restaurantes, hoteles, museos, centros de visitantes, espacios escénicos, comercios y taxistas.

Lista completa de entidades que han recibido el diploma: