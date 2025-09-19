Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Distinción

Más de treinta establecimientos de Murcia reciben el sello de Compromiso de Calidad Turística

Entre los galardonados se encuentran agencias de viajes, restaurantes, hoteles, museos, centros de visitantes y comercios, entre otros

Entrega de los diplomas SICTED en Los Molinos del Río este jueves.

Judit López Picazo

Restaurantes, museos, galerías de arte y centros de visitantes son algunos de los 32 establecimientos de Murcia que han recibido el sello de Compromiso de Calidad Turística, otorgado en el marco del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino (SICTED).

"Estos reconocimientos son fruto de un esfuerzo conjunto entre la administración, las empresas y los profesionales del sector, que sitúan a Murcia como ejemplo de destino turístico comprometido con la excelencia y la hospitalidad", destacó el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, durante la entrega de diplomas a las entidades galardonadas, en un evento celebrado este jueves en Los Molinos del Río.

El programa SICTED, al que Murcia ingresó en 2006, busca mejorar la experiencia del visitante y estos distintivos suponen "un reconocimiento a la implicación de los servicios turísticos con los estándares de calidad exigidos", explica el Consistorio en un comunicado.

Entre los galardonados en esta edición se encuentran agencias de viajes, restaurantes, hoteles, museos, centros de visitantes, espacios escénicos, comercios y taxistas.

Lista completa de entidades que han recibido el diploma:

  1. Centro de Artesanía de Murcia
  2. Museo de la Ciencia y el Agua
  3. Espacio Molinos del Río-Caballerizas
  4. El Desván de Adriana
  5. Centro de Visitantes La Luz
  6. Centro de Interpretación Madina Mursiya
  7. Museo Arqueológico de Murcia
  8. Oficina de Congresos de Murcia
  9. Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas
  10. Óptica Tenvisión
  11. Cafés Salzillo San Cristóbal
  12. Mis Pequeños Joyeros
  13. Juan Tomás Muñoz Taxi 17
  14. Centro de Visitantes de Monteagudo
  15. Evadeo Viajes
  16. Teatro Circo Murcia
  17. Cafés Salzillo Thader
  18. Conexión Cultura Congresos OPC
  19. Conexión Cultura, Espacio Umami
  20. Centro de Visitantes La Contraparada
  21. Centro de Visitantes Majal Blanco
  22. Restaurante Venta Baños
  23. Hotel Venta Baños
  24. Tudmir Servicios Turísticos
  25. Sala Verónicas
  26. Tudmir Servicios Turísticos
  27. Manuela Victoria Talavera Sánchez
  28. Galería Léucade
  29. Auditorio de La Alberca
  30. Auditorio de Guadalupe
  31. Teatro Bernal
  32. Museo Casa del Belén

