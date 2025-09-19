Distinción
Más de treinta establecimientos de Murcia reciben el sello de Compromiso de Calidad Turística
Entre los galardonados se encuentran agencias de viajes, restaurantes, hoteles, museos, centros de visitantes y comercios, entre otros
Restaurantes, museos, galerías de arte y centros de visitantes son algunos de los 32 establecimientos de Murcia que han recibido el sello de Compromiso de Calidad Turística, otorgado en el marco del Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino (SICTED).
"Estos reconocimientos son fruto de un esfuerzo conjunto entre la administración, las empresas y los profesionales del sector, que sitúan a Murcia como ejemplo de destino turístico comprometido con la excelencia y la hospitalidad", destacó el concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, durante la entrega de diplomas a las entidades galardonadas, en un evento celebrado este jueves en Los Molinos del Río.
El programa SICTED, al que Murcia ingresó en 2006, busca mejorar la experiencia del visitante y estos distintivos suponen "un reconocimiento a la implicación de los servicios turísticos con los estándares de calidad exigidos", explica el Consistorio en un comunicado.
Entre los galardonados en esta edición se encuentran agencias de viajes, restaurantes, hoteles, museos, centros de visitantes, espacios escénicos, comercios y taxistas.
Lista completa de entidades que han recibido el diploma:
- Centro de Artesanía de Murcia
- Museo de la Ciencia y el Agua
- Espacio Molinos del Río-Caballerizas
- El Desván de Adriana
- Centro de Visitantes La Luz
- Centro de Interpretación Madina Mursiya
- Museo Arqueológico de Murcia
- Oficina de Congresos de Murcia
- Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas
- Óptica Tenvisión
- Cafés Salzillo San Cristóbal
- Mis Pequeños Joyeros
- Juan Tomás Muñoz Taxi 17
- Centro de Visitantes de Monteagudo
- Evadeo Viajes
- Teatro Circo Murcia
- Cafés Salzillo Thader
- Conexión Cultura Congresos OPC
- Conexión Cultura, Espacio Umami
- Centro de Visitantes La Contraparada
- Centro de Visitantes Majal Blanco
- Restaurante Venta Baños
- Hotel Venta Baños
- Tudmir Servicios Turísticos
- Sala Verónicas
- Manuela Victoria Talavera Sánchez
- Galería Léucade
- Auditorio de La Alberca
- Auditorio de Guadalupe
- Teatro Bernal
- Museo Casa del Belén
