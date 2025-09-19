Medio ambiente
Los pinos centenarios de Churra, "quedaban siete, ahora seis y medio"
Parte de uno de los ejemplares se ha desprendido este viernes por la tarde
L.O.
"Pinos de Churra. Quedaban 7. Ahora seis y medio", lamenta la cuenta 'En un lugar de la Huerta' en la red social X tras el desprendimiento de parte de uno de los ejemplares este viernes por la tarde, cuando el usuario detrás de la cuenta ha compartido un vídeo en el que se muestran las consecuencias de este episodio.
Cabe destacar que, para paliar los daños sufridos por la sequía, estos ejemplares recibieron riegos de emergencia por parte del Consistorio este verano, cuando se emplearon dos cubas de agua con unos 14.000 litros, cerca de 2.500 litros por ejemplar.
Aunque el ejemplar se encuentra en una finca privada, el Ayuntamiento, técnicos municipales acudieron al lugar para asegurar que no entraña ningún peligro y requerir a los propietarios información sobre el árbol para valorar las posibles causas de este desprendimiento.
