Murcia ya tiene presupuestos para 2026: Estos son los proyectos principales

El presupuesto de Murcia para 2026 cuenta con más de 540 millones de euros, y más del 70 por ciento se destinará a la mejora de servicios públicos y acciones sociales, según anunció el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, tras la Junta de Gobierno de este viernes.

El edil destacó el retorno a la "senda de la estabilidad" financiera que "asegura los proyectos estratégicos que Ballesta tiene marcados en su agenda como principales". Es el caso de la recuperación del patrimonio, con el 'despertar' de algunos "proyectos dormidos", como La Innovadora de San Pío X, adelantó Muñoz, y nuevas salas de estudio en pedanías.

El de 2026 es "un presupuesto social", dijo Muñoz, pues destina más de 40 millones para "proteger a los más vulnerables", con más de 18 millones en beneficios fiscales que recibirán en forma de ayudas, entre otros colectivos, familias numerosas y monoparentales.

Además, aseguró el edil que se mejorarán los contratos de limpieza, jardines y transporte. Resaltó también la apuesta por la seguridad y la mejora de infraestructuras destinadas a deporte, educación y cultura.

De su propio ramo, Muñoz señaló la llegada del nuevo modelo de transporte y la futura ampliación del tranvía.

Asimismo, el presupuesto presta atención a la recuperación del patrimonio, con la recuperación de La Innovadora de San Pío X como ejemplo, y la creación de nuevos huertos de ocio y zonas de juegos en los ya existentes, así como nuevas peatonalizaciones.

Destacó también el edil que las pedanías recuperan su capacidad de inversión para el desarrollo de proyectos propios y recordó que "el Ayuntamiento es una institución solvente, lo que ha permitido que se congelen los impuestos con un ahorro de más de 25 millones de euros para todos los murcianos".

Además, aseguró Muñoz que cumplimos con todos los parámetros fiscales, que la regla de gastos se mantiene por debajo del 3 por ciento y que la operación financiera de 30 millones que complementará al presupuesto ya está financiada, lo que asegura las próximas inversiones.

La aprobación inicial de las cuentas se abordará en el Pleno de octubre y se someterá a un período de exposición pública. En función de si se presentan o no alegaciones, se aprobaría definitivamente en esa misma sesión plenaria, o bien volvería a pasar por Junta de Gobierno para su aprobación definitiva en el Pleno de noviembre. Así, el presupuesto municipal estará ejecutivo el 1 de enero de 2026, aseguró el edil.