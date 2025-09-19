‘Bajan’ de precio la guardería y el colegio concertado de La Flota

El Ayuntamiento de Murcia espera sumar casi dos millones de euros a las arcas municipales con la licitación de la superficie ocupada de la guardería Las Claras y el colegio concertado La Flota, ambos en el barrio murciano de La Flota. Aunque este ingreso se retrasará un poco más de lo previsto, pues los licitadores solicitaron la ampliación del plazo para estudiar la propuesta, explicaron fuentes municipales a La Opinión, y ahora se amplía el plazo para presentar proposiciones y se reduce el importe de la valoración en un 25 por ciento, según el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) este jueves.

Con este cambio, el plazo de 15 días hábiles para la presentación de proposiciones se amplía en 7 días hábiles más, por lo que el último día para presentar ofertas es ahora el 29 de septiembre a las 23:59 horas.

En cuanto a los costes, el pliego indica que el adjudicatario tendrá que abonar la cantidad fija de 1,8 millones al Ayuntamiento, en concepto de la parte proporcional del importe del canon establecido sobre las parcelas municipales.

Además, se debían abonar otros 3,9 millones, la cantidad en la que se ha valorado la edificación existente en las parcelas de propiedad municipal, en concepto de indemnización por las inversiones efectuadas en la obra y en las instalaciones fijas. Aunque ahora se reduce el importe de la valoración en un 25 por ciento, por lo que esta cantidad se reduce a algo más de 2,9 millones.

Esto se debe a que la constructora de las instalaciones no recibió el montante de la obra, por lo que se inició un proceso legal para convocar un nuevo concurso de acreedores y subsanar este impago.

Desde el Consistorio explicaron que este procedimiento administrativo no afecta a las familias de los escolares matriculados en los centros ni al desarrollo del curso escolar.

Procedimiento judicial

La primera vez que este procedimiento salió a licitación, se inició un proceso judicial que derivó en un concurso de acreedores en el que la constructora de las instalaciones reclamó el montante de la obra que no había recibido.

Finalmente, el procedimiento judicial requirió una nueva licitación sobre la superficie ocupada, y sobre esta base el Ayuntamiento reelaboró los pliegos de condiciones e inició de nuevo el proceso.

El siguiente paso fue la aprobación por parte de la Junta de Gobierno, a principios de mayo de este año, de la licitación sobre el uso de la superficie de la guardería Las Claras (antes guardería Niños Jesús) y el colegio concertado La Flota (antes denominado San Antonio de Padua), con una vigencia de 68 años, que puede llegar a 99 si se añade una prórroga, hasta el año 2124.

Con el nuevo procedimiento, los fondos obtenidos por las edificaciones existentes (los pabellones del colegio y de la guardería) serán entregados a la constructora del complejo, según explicaron fuentes municipales.

Condiciones

El pliego de condiciones, realizado por el servicio de Patrimonio, establece que "el adjudicatario del derecho real de superficie explotará a su riesgo y ventura las instalaciones destinadas a colegio y escuela infantil o guardería, con estricta sujeción a las condiciones establecidas en los diferentes documentos contractuales".

Una de las condiciones del procedimiento es que la función educativa del complejo de La Flota debe seguir adelante, por lo que la actividad deberá ser subrogada por el licitador que resulte adjudicatario. Se especifica también en el documento que quedan fuera del procedimiento las pistas de pádel anejas a las dos parcelas educativas.