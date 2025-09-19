Casi 2.000 murcianos consiguieron trabajo en 2024 con el Plan Municipal de Empleo

Casi 2.000 de los 6.000 murcianos que solicitaron atención personalizada para el empleo ingresaron al mercado laboral el año pasado, destacó la edil de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, en la Jornada Nacional del Día de las Empresas de Inserción celebrada en la ciudad este jueves.

La concejala ha presentado los resultados del Plan Municipal de Empleo y Promoción Económica 2024 en un acto organizado con motivo de la Capitalidad Española de la Economía Social. En total, 6.099 personas en situación de desventaja social recibieron atención personalizada para el empleo o autoempleo, lo que supone el 58% del total de participantes. De ellas, 1.943 lograron insertarse en el mercado laboral, lo que representa el 85% del total de inserciones alcanzadas.

Además, 3.212 personas de colectivos con especiales dificultades participaron en acciones formativas, equivalentes al 45% de la formación desarrollada, y se constituyeron 10 nuevas empresas bajo la fórmula de la economía social.

Asimismo, la Agencia de Colocación municipal trabaja de forma activa con diez empresas de inserción y centros especiales de empleo, entre los que se encuentran Ilunion, Jera Avanza, Cáritas, Sinergia Laboris y Youmanize. El objetivo es ofrecer oportunidades laborales adaptadas a las necesidades de las personas, "facilitando itinerarios de inserción efectivos que combinan formación, acompañamiento y empleo", resalta el Consistorio en un comunicado.

La concejala Mercedes Bernabé subrayó durante el evento que "estos resultados reflejan el esfuerzo conjunto de la administración, las entidades sociales y las empresas de inserción, que demuestran que la inclusión laboral es posible cuando se suman recursos, compromiso y estrategias coordinadas".