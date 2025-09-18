El Plan Especial libra del ladrillo a las Salinas Reales de Murcia

El Plan Especial que blinda la protección de Las Salinas Reales de Sangonera la Seca se someterá a votación en el Pleno ordinario de este mes, tras su aprobación definitiva por parte de la Comisión de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, reunida esta mañana bajo la presidencia del concejal del ramo, Antonio Navarro.

Las Salinas fueron declaradas Bien de Interés Cultural, con categoría de Lugar de Interés Etnográfico, en 2019, por ser un "paraje natural, conjunto de construcciones o instalaciones vinculadas a formas de vida, cultura y actividades propias de la Región de Murcia". Y el Ayuntamiento trabaja en el Plan Especial, que debe acompañar a ese nombramiento para establecer las medidas de protección específicas, desde hace dos años.

Lo primero fue analizar el estado de conservación de cada uno de los elementos del conjunto salinero para establecer un plan de actuación en tres fases, con los objetivos de devolver el espacio a su estado original, conservarlo y delimitar un perímetro de protección de 71.672 metros cuadrados.

El Plan Especial ordena, además, el ámbito, por lo que prohíbe las construcciones o elementos que perturben la contemplación del conjunto, y define también los usos permitidos para cada uno de los elementos a proteger.

Las Salinas Reales de Sangonera es un complejo formado por varias edificaciones situado junto a la Rambla de las Salinas que cesó su actividad en la década de los 70 debido al descenso en el precio de la sal, aunque, históricamente, las Salinas Reales fueron de las actividades industriales más fructíferas y abastecieron al Reino de Murcia desde el siglo XIII, cuando pasaron a ser propiedad de la corona en manos de Alfonso X El Sabio.

A día de hoy, perduran una caseta de captación de agua salina situada en el interior de la rambla, una canalización hasta las balsas de evaporación o cocederos, un molino de sal, tres almacenes y una edificación principal.