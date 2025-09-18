Murcia sale a la calle en apoyo a Palestina: "El pueblo unido jamás será vencido"

El apoyo al pueblo palestino se materializa en las calles de Murcia esta semana con varias concentraciones. La primera de ellas fue convocada por el Colectivo de Murcia en apoyo a la campaña internacional de Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS Murcia) frente a la Delegación del Gobierno este jueves por la tarde, para pedir que se rompa el bloqueo a Gaza.

El acto responde a una convocatoria internacional "en solidaridad con Gaza y la Flotilla Sumud" -como reza el cartel anunciador-, y contó con pintura en vivo, poesía y la lectura de un manifiesto. Los principales reclamos: forzar la dimisión del gobierno de Netanyahu, abrir las fronteras de Gaza y pedir el alto al fuego definitivo.

Unos trescientos manifestantes -según estimaron los colectivos organizadores-, desde los más jóvenes hasta los veteranos Yayoflautas, clamaron reclamos como "el pueblo unido jamás será vencido".

Otras concentraciones

Pero los reclamos, lejos de terminar, se trasladarán a la plaza de la Universidad, en el Campus de la Merced, el viernes a las once de la mañana, en una concentración convocada por la Red Universitaria Por Palestina (RUxP), el mismo día en el que inicia el curso universitario, "porque no es normal empezar con normalidad", indica la convocatoria.

También el viernes, así como el lunes 22, se desarrollará la iniciativa 'Bicibús El Carmen'. "Pedaleamos para que todas las bicis dejen huella de dignidad y respeto", explica el cartel de esta convocatoria. Además, el viernes se leerá un manifiesto en la puerta de los colegios de El Carmen y San Pío.

Otra cita será este sábado, también por la tarde, frente a la Delegación del Gobierno en la Región, ubicada en la calle Teniente Flomesta. "Llevemos banderas, kufiyas y bufandas palestinas. Servirán de enlace en la cadena humana", explica el cartel que anuncia esta concentración, convocada por el colectivo Palestina Libre.