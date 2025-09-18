El bulevar del soterramiento en Murcia acogerá nuevos carriles bici

La ciudad de Murcia se prepara para acoger más carriles bici, y parte de este trabajo previo se desarrolla en el marco de la Semana Europea de la Movilidad, que arrancó ayer y ofrece con eventos destacados como el Parking Day -con un mercadillo, talleres y actividades culturales-, y el Día sin Coches -cuando el transporte público será gratis-.

Aunque algunas actividades ya están en marcha, como Twin Rider, que permitirá ofrecer recorridos alternativos y sostenibles a los desplazamientos diarios. Durante los primeros días, los voluntarios mostrarán sus recorridos habituales que realizan en su coche, y se les diseñará un recorrido alternativo saludable a través de la bicicleta o el transporte público para conocer las opciones y los tiempos de viaje.

Además, al mismo tiempo se optimizan las rutas ciclables para adaptarlas a las necesidades reales de los ciudadanos.

Análisis constante

El concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, recordó ayer, durante la presentación de las actividades de la iniciativa europea, que la movilidad en Murcia está permanentemente bajo análisis por parte de los servicios de Tráfico y Transporte. Como ejemplo ilustrativo, el edil ha detallado que se realizan 1.200 operaciones a la semana solo para regular continuamente los semáforos de la ciudad.

En este sentido, el edil ha confirmado que se están proyectando nuevos carriles bici en la ciudad, sobre todo, ligados a los grandes proyectos que se están desarrollando. Por ejemplo, uno de los tramos contemplados unirá el carril bici de Beniel hasta casi llegar a Alcantarilla, por la Vía Verde y el bulevar de Conexión Sur. Y es que el entorno de la estación acogerá también nuevas peatonalizaciones y diversas especies vegetales.

Otro tramo a construir estará en el entorno del futuro Parque Metropolitano de Barriomar, y ya se han solicitado fondos europeos para conectar los carriles bici de esta infraestructura con los del Jardín de la Alameda.

En la Comisión Nacional de la Federación de Municipios de Movilidad y Transporte, el próximo 15 de octubre se presentarán los resultados de la Semana Europea de la Movilidad, así como las modificaciones de la normativa municipal de movilidad y los avances de la nueva ordenanza de estacionamiento regulado.

Actividades

La Semana Europea de la Movilidad se celebra del 16 al 22 de septiembre y, entre las actividades programadas, destaca el Parking Day, el próximo viernes, cuando los aparcamientos de la calle Doctor Fleming acogerán un mercadillo de intercambio y segunda mano, talleres de sostenibilidad, música, teatro y poesía.

Asimismo, el Día sin Coches, que será el 22 de septiembre, regresará el transporte público gratis y el barrio del Carmen acogerá un gran Parque Infantil de Tráfico instalado en la calle Actor José Crespo.

Este espacio acogerá a escolares por la mañana, y por la tarde estará abierto a todo el público con talleres para aprender a montar en bicicleta y para realizar el mantenimiento y reparaciones básicas, así como de pintado de camisetas. Junto a ello, habrá una exhibición de Zancadas sobre Ruedas y una demostración M-Urban del Club de Patinaje Murcia.