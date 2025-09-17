Parque zoológico
Terra Natura Murcia celebra el cumpleaños de Chiqui, su rinoceronte blanco más longevo
El parque realiza hoy este miércoles diferentes actividades y sorteos para conmemorar la efeméride
J.V.G.
Terra Natura Murcia celebra hoy este miércoles el 39º cumpleaños de Chiqui, uno de los dos rinocerontes blancos con los que cuenta en sus instalaciones. El animal vive en el parque desde 2010 tras ser rescatado de un circo.
Con motivo de esta efeméride, Terra Natura Murcia ha desarrollado una actividad de enriquecimiento ambiental gracias a la que los visitantes del parque podrán ver cómo Chiqui interactúa con su entorno y se alimenta. También habrá un sorteo en las redes sociales de Terra Natura Murcia en el que el ganador se llevará cuatro entradas, un peluche con forma de rinoceronte y una charla personalizada realizada por un cuidador del parque sobre la especie y sobre las amenazas que enfrenta en libertad.
Chiqui es uno de los animales más emblemáticos y longevos del parque y representa, tal y como indica el director de Terra Natura Murcia, Gustavo Martínez, “lo que los parques modernos pueden y deben ser: espacios de bienestar, rescate y concienciación. Su historia nos recuerda que muchos animales no pueden regresar a la naturaleza y nuestras instalaciones les permiten vivir con los cuidados y la calidad de vida que merecen”.
Una especie vulnerable
El rinoceronte blanco del sur es una especie vulnerable debido a la caza furtiva y la pérdida de hábitat. En este contexto, Terra Natura Murcia contribuye a su protección a través de su labor educativa y de su participación en redes internacionales de conservación, ofreciendo a sus visitantes la posibilidad de conocer de cerca la realidad de estos grandes mamíferos y el trabajo que se realiza para preservar la especie.
