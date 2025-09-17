Murcia se prepara para la llegada de más carriles bici

La ciudad de Murcia ya está inmersa en la Semana Europea de la Movilidad, con eventos destacados como el Parking Day, con un mercadillo, talleres y actividades culturales, y el Día sin coches, cuando el transporte público será gratis.

El programa arrancó el martes con motivo de la romería de la Fuensanta, cuando el transporte público ya fue gratis y se modificaron algunas líneas de autobús. Y el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, ha recordado las actividades previstas y ha anunciado la proyección de nuevos carriles bici en Murcia, sobre todo ligados a grandes proyectos de la ciudad, como el Parque Metropolitano y la Vía Verde, así como los avances que se comentarán en la Comisión Nacional de la Federación de Municipios de Movilidad y Transporte del próximo 15 de octubre.

Actividades

La Semana Europea de la Movilidad se celebra del 16 al 22 de septiembre y este año llega a Murcia con una novedad: la actividad 'Leo y pedaleo', con la que más de 300 escolares de quinto y sexto de primaria de siete centros municipales se convertirán en detectives. La Concejalía de Educación se suma así a la Semana Europea de la Movilidad con una actividad que se desarrollará en las bibliotecas. Se trata de una especie de yinkana, en la que los menores tendrán que trabajar en equipo y resolver acertijos para resolver un enigma.

Son cuatro las bibliotecas en que se desarrollará esta actividad: la de Javalí Nuevo, a la que acudirán los alumnos de los colegios Contraparada y Río Segura; la de El Puntal, donde harán lo propio los del CEIP El Puntal; la de Sangonera La Verde, en que estarán los alumnos del colegio La Santa Cruz, y la de El Carmen en que realizarán la misma los centros Ciudad de Murcia, Félix Rodríguez de la Fuente y Nuestra Señora del Carmen de Murcia.

Aunque hay actividades en marcha, como Twin Rider, que permitirá ofrecer recorridos alternativos y sostenibles a los desplazamientos diarios. Durante los primeros días, los voluntarios mostrarán sus recorridos habituales que realizan en su coche, y se les diseñará un recorrido alternativo saludable a través de la bicicleta o el transporte público para conocer las opciones y los tiempos de viaje. Además, al mismo tiempo se optimizan las rutas ciclables para adaptarlas a las necesidades reales de los ciudadanos.

Entre las actividades programadas destaca. el Parking Day, el próximo viernes, cuando los aparcamientos de la calle Doctor Fleming acogerán un mercadillo de intercambio y segunda mano, talleres de sostenibilidad, música, teatro y poesía desde las cinco de la tarde.

La ubicación, próxima al Campus de la Merced, "se ha elegido para dar la bienvenida al nuevo curso universitario y poner en valor la economía circular y el trabajo de las distintas asociaciones y colectivos", destacan desde el Consistorio en un comunicado, pues habrá un taller de cultivo de interior, con ‘La Huertanica' y un taller de bisutería reciclada de caucho de la mano de ‘Rancho Rosa' que permitirá dar una segunda vida a las cámaras de las bicicletas.

Se sumarán a ello las actuaciones de DJ Don Fluor, Murcia Canción de Autor, poesía y teatro con 'La luz de la verbena', corriendo el cierre musical a cargo de DJ Vondee. Será también esta calle escenario de los talleres de cultivo de interior de la mano de ´La Huertanica´ y de bisutería reciclada de caucho, que permitirá dar una segunda vida a las cámaras de bicicleta gracias a ´Rancho Rosa´.

Asimismo, el Día sin coches, que será el 22 de septiembre, regresará el transporte público gratis a Murcia y el barrio del Carmen acogerá un gran Parque Infantil de Tráfico instalado en la calle Actor José Crespo. Un bicibús unirá en bicicleta los colegio Nuestra Señora de la Encarnación de La Raya y Nuestra Señora de los Ángeles de Rincón de Seca con el parque de tráfico, al que también acudirán los alumnos de Barriomar y San Pío X.

Aunque, por la tarde, este espacio se abre a todos los que quieran a disfrutar de las actividades organizadas en el mismo, que incluyen talleres para aprender a montar en bicicleta o para realizar el mantenimiento y reparaciones básicas, así como de pintado de camisetas. Junto a ello, habrá una exhibición de Zancadas sobre Ruedas y una demostración M-Urban del Club de Patinaje Murcia.

Por su parte, el patrimonio será el protagonista el sábado y domingo con numerosas rutas temáticas guiadas por la ciudad, como ´Murcia Clásica´, ´Murcia Barroca´, ´Murcia Medieval´ o una yincana patrimonial, con inscripción previa en la web de la Oficina de Turismo.

También el sábado, la Plaza de la Universidad acogerá talleres para aprender a montar en bici a partir de las 17:00 y una exhibición de trial bici a las 19:00, como antesala de la llegada de la ruta solidaria de la asociación Cris contra el Cáncer. Y desde los Molinos del Río partirá ese mismo día la ruta en bici "El Conde de Floridablanca" que llegará hasta el Rincón de Villanueva a través de corredores ciclables.

Resalta asimismo la ruta ´En bici sin edad´, una experiencia adaptada para personas mayores mediante sidecares y remolques asistidos junto a La Aljufía para permitir que todos, sin importar su edad, puedan disfrutar de la riqueza cultural y paisajística de la Huerta de Murcia, en un recorrido entre la rueda de La Ñora y el Molino de la Pólvora.

Análisis permanente

Muñoz ha recordado que la movilidad en Murcia está permanentemente bajo análisis por parte de los servicios de Tráfico y Transporte. Como ejemplo ilustrativo, el edil ha detallado que se realizan 1.200 operaciones a la semana solo para regular continuamente los semáforos de la ciudad.

En este sentido, el edil ha confirmado que se están proyectando nuevos carriles bici en la ciudad, sobre todo, ligados a los grandes proyectos que se están desarrollando en la ciudad. Por ejemplo, uno de los tramos contemplados unirá el carril bici de Beniel hasta casi llegar a Alcantarilla, por la Vía Verde y el bulevar de Conexión Sur.

Otro tramo a construir estará en el entorno del futuro Parque Metropolitano de Barriomar, y ya se han solicitado fondos europeos para conectar los carriles bici de esta infraestructura con los del Jardín de la Alameda.

En la Comisión Nacional de la Federación de Municipios de Movilidad y Transporte, el próximo 15 de octubre se presentarán los resultados de la Semana Europea de la Movilidad, así como las modificaciones de la normativa municipal de movilidad y los avances de la nueva ordenanza de estacionamiento regulado.