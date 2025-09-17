Miles de historias acompañan a la Virgen de la Fuensanta en su camino

Con el amanecer, el sonido de las campanas de la Catedral anunció que la Virgen de la Fuensanta abandonaba su casa en el corazón de Murcia para iniciar el regreso a su santuario del monte de Algezares. A esa hora temprana, las ocho de la mañana, la Plaza Belluga ya era un mar de personas que se agolpaban entre oraciones que se mezclaban con los vítores de quienes esperaban ansiosos ver de cerca a la Morenica.

Hombres y mujeres avanzaban ataviados con mochilas, varas, sombreros y gorras delante y tras la Virgen. Lo importante no era el atuendo, sino la promesa o la devoción que movía a cada romero. A lo largo de los más de seis kilómetros de trayecto, las peticiones se repetían: salud, trabajo, paz y esperanza para el futuro.

Entre la multitud se encontraba Marisa López, una vecina del barrio del Carmen de 35 años que caminaba junto a su hijo pequeño desde la Catedral hasta la Iglesia del Carmen, ya que con su corta edad no se arriesgaba a hacer todo el trayecto. «Le prometí a la Virgen que vendría con él de la mano en cuanto diera sus primeros pasos, y aquí estamos. Quiero que crezca sabiendo que esta tradición es también suya», decía emocionada.

El recorrido, como cada año, se convirtió en una concatenación de sonidos y símbolos. La gente se concentraba en el Puente de los Peligros esperando la lluvia de pétalos, y más tarde las campanas del Carmen saludaron a la imagen con un estruendo que levantó aplausos y vítores entre los presentes. Desde la Iglesia del Carmen también se arrojaban pétalos de rosa, mientras en las aceras se agolpaban mayores y pequeños que esperaban su momento para ver pasar a la Patrona.

En Torre de Romo, el calor del sol y la humedad ya se hacían notar. Allí aguardaba Pedro Fernández, un hombre de 70 años que acudía acompañado de su nieta. En su bastón había colocado un pequeño estandarte de la Virgen, que sujetaba con firmeza. «La rodilla ya no me deja hacer el camino, pero al menos quiero recibirla aquí. Mientras la Virgen me dé fuerzas, no faltaré», comentaba.

Cuando la Morenica rebasaba el Barrio del Progreso, Manuel Delgado y su novio seguían su trayecto al Santuario. Delgado señaló que una de las promesas que le hizo a la Virgen fue la de que le ayudase en los estudios, «hace diez u once años, cuando cursaba cuarto de la ESO». Comenta que consiguió su objetivo de aprobar Física y Química y que cumplió su promesa de hacer el recorrido descalzo, «pero fuera de plazo, lo hice en junio».

Junto al Mesón los Pepes, una mesa ofrecía porrones para los más sedientos, pero como no solo de agua se sacia el sediento, en su interior había mistela, acompañada por unos barquillos de nata «‘pa que’ no se suba a la cabeza y tengamos que lamentar algún disgusto», señalaban desde este avituallamiento improvisado.

Operativo de emergencias Durante el operativo se han realizado las siguientes asistencias o intervenciones por parte de Servicio de Protección Civil del Ayuntamiento de Murcia y los Servicios de Salud. La mayoría de ellas, según informan desd el Consistorio, por causas leves, como síncopes y pequeñas heridas: •⁠ ⁠Protección Civil: 37 asistencias. •⁠ ⁠⁠Cruz Roja: 71 asistencias. TOTAL: 108 asistencias.

Otra parada obligatoria en el camino fue en el puesto de las Hermanas Franciscanas del convento de San Antonio, que pusieron a disposición de los viandantes desde pasteles de carne a bizcochos y helados. Sin embargo, el producto que todos querían probar, que fue el refrigerio de los costaleros, era el granizado de limón artesanal, que pronto se terminó, dejando con ganas a muchos fieles.

Hasta los celíacos tenían opción de regalar su paladar con las mejores pitanzas murcianas, como el pastel de carne, eso sí, sin gluten.

Uno de los devotos que nunca falla a la cita de la romería es Andrés Mulero, que dice llevar más de treinta años siguiendo a la Virgen. Vestido con su camiseta de la patrona, Mulero acompañó a la Morenica en su vuelta a casa, por medio de su silla de ruedas motorizada. «Hago este camino por mí mismo y por mi abuela que me acompañaba en las romerías», subrayó.

Acordarse de los que ya no están es otro de los lazos que une a los romeros a seguir recorriendo el camino a Algezares. Este es también el caso de Roberto Martínez de Alcantarilla. Él añade que cuando realiza la ruta descalzo, siente «un ‘plus’» en su vida. «Me llena de alegría, energía y fe con el prójimo para todo el año. Lo hago por todos los que están y los que no». Además, indicó que hacer este camino descalzo es una manera de agradecer que su padre ayer salió del hospital. También, indicó que hace las romerías todos los años, desde hace más de cincuenta, y añadió que, pese al calor, «siento frío al estar al lado de la Virgen; hoy es un día fresco y no quema el asfalto como en otros años».

Otras personas comenzaron en las romerías descalzas y ahora, por circunstancias de salud, ya no pueden realizarlas de la misma manera. Juan Antonio Huertas, natural de Casillas, comentó que él hacía este camino cuando tenía ocho años de esa forma con sus amigos a veces. Otras ocasiones hacían noche en el Santuario, acampando juntos para recibir a la Morenica en el monte. El cáncer que padeció tiempo atrás le arrebató la capacidad para hacer este trayecto descalzo, pero no le ha impedido seguir acompañando a la patrona «desde hace 14 años».

Por otra parte, muchos fieles llevaban objetos especiales para hacer el camino; las velas, los cetros y las ramas de romero tomaban las calles de Murcia y pedanías. Un ejemplo es Conchi Navarro, que reside en la capital y que acudió al paso de la Fuensanta con una vela. «Para dar las gracias por lo bien que ha ido el año, otras veces acudo sin vela», pero siempre saca su hueco para agradecer por los buenos momentos. La que también porta un objeto especial es Miriam González, que ha completado el recorrido junto a su patrona con un estandarte huertano de la Fuensanta; subrayó que «lleva toda su vida haciendo romerías». Asimismo, le pidió una promesa a la Morenica, la cual dijo que si se cumplía, el trayecto del año que viene lo realizaría descalza. «Llevo más de veinte años de devoción y espero poder casarme delante de la Virgen de la Fuensanta».