Así luce la Cárcel Vieja de Murcia en la recta final de las obras de la segunda fase de rehabilitación

La Cárcel Vieja de Murcia está aún en plenas obras de rehabilitación, cuyo plazo de ejecución termina en febrero de 2026, aunque algunos espacios, como la cafetería y pequeñas salas expositivas, ya están en funcionamiento.

Tras el debate que levantó el derribo de los muros perimetrales, que retrasó los trabajos de restauración, las obras de la segunda fase continuaron a buen ritmo y la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, anunció que en el primer trimestre de 2026 los espacios que contempla esta fase de la rehabilitación podrían estar abiertos al público.

Los muros exteriores de la Cárcel Vieja, demolidos a principios de febrero de 2025. / Juan Carlos Caval

Además, cabe destacar que el antiguo centro penitenciario declarado oficialmente Lugar de Memoria Democrática en junio de este año, un reconocimiento que garantiza la perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada del inmueble, con medidas de protección específicas.

Visita

Este miércoles el alcalde, José Ballesta, ha acompañado al escultor catalán Juame Plensa para estudiar las posibilidades expositivas de la antigua prisión y permitir conocer al artista de primera mano cómo luce el inmueble de cara a su rehabilitación integral.

El proyecto contempla la recuperación de más de noventa elementos, entre los que destaca la garita de vigilancia en el patio, donde se incorporará una pérgola, y el módulo de las celdas, espacio que se recuperará y estará abierto al público.

La antesala de los módulos de los presos, con la garita de vigilancia en el centro, vista desde arriba. / Israel Sánchez

Por su parte, la cocina del inmueble será una de las zonas que se destinará a usos culturales que, destacó el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, "son salas muy polivalentes". La vicealcaldesa subrayó, por su parte, la campana de la cocina, a la que redirigirá la luz natural para destacarla como elemento decorativo y funcional, pues dará iluminación a la sala y "va a dar juego a la hora de hacer las exposiciones", añadió Diego Avilés en una visita anterior al inmueble.

La campana de la cocina de la Cárcel Vieja servirá para crear efectos de luz. / Israel Sánchez

La antesala de las celdas

Antes de llegar a los módulos donde alojaban a los presos, se encuentran los dormitorios de los funcionarios y lo que parecía un taller de carpintería, por la mesa alta que albergaba. Este espacio se quedará diáfano y proporcionará acceso al patio, donde antaño se distribuían unas 30 celdas, que "se van a mantener tal cual", aclaró en su momento Pérez, inclusive las frases que los presos grababan en sus paredes.

Una de las pintadas que se conserva en las celdas de la Cárcel Vieja representa a los personajes literarios Don Quijote y Sancho Panza. / A.M.

Además, en la próxima fase, cuyo proyecto ya está redactado y se iniciará cuando se consiga la financiación necesaria, se restaurará la cúpula, el principal elemento de control de los vigilantes.