Patrimonio
Así luce la Cárcel Vieja de Murcia en la recta final de las obras de la segunda fase de rehabilitación
El plazo de ejecución de las obras de rehabilitación finaliza en febrero de 2026
La Cárcel Vieja de Murcia está aún en plenas obras de rehabilitación, cuyo plazo de ejecución termina en febrero de 2026, aunque algunos espacios, como la cafetería y pequeñas salas expositivas, ya están en funcionamiento.
Tras el debate que levantó el derribo de los muros perimetrales, que retrasó los trabajos de restauración, las obras de la segunda fase continuaron a buen ritmo y la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez, anunció que en el primer trimestre de 2026 los espacios que contempla esta fase de la rehabilitación podrían estar abiertos al público.
Además, cabe destacar que el antiguo centro penitenciario declarado oficialmente Lugar de Memoria Democrática en junio de este año, un reconocimiento que garantiza la perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada del inmueble, con medidas de protección específicas.
Visita
Este miércoles el alcalde, José Ballesta, ha acompañado al escultor catalán Juame Plensa para estudiar las posibilidades expositivas de la antigua prisión y permitir conocer al artista de primera mano cómo luce el inmueble de cara a su rehabilitación integral.
El proyecto contempla la recuperación de más de noventa elementos, entre los que destaca la garita de vigilancia en el patio, donde se incorporará una pérgola, y el módulo de las celdas, espacio que se recuperará y estará abierto al público.
Por su parte, la cocina del inmueble será una de las zonas que se destinará a usos culturales que, destacó el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, "son salas muy polivalentes". La vicealcaldesa subrayó, por su parte, la campana de la cocina, a la que redirigirá la luz natural para destacarla como elemento decorativo y funcional, pues dará iluminación a la sala y "va a dar juego a la hora de hacer las exposiciones", añadió Diego Avilés en una visita anterior al inmueble.
La antesala de las celdas
Antes de llegar a los módulos donde alojaban a los presos, se encuentran los dormitorios de los funcionarios y lo que parecía un taller de carpintería, por la mesa alta que albergaba. Este espacio se quedará diáfano y proporcionará acceso al patio, donde antaño se distribuían unas 30 celdas, que "se van a mantener tal cual", aclaró en su momento Pérez, inclusive las frases que los presos grababan en sus paredes.
Además, en la próxima fase, cuyo proyecto ya está redactado y se iniciará cuando se consiga la financiación necesaria, se restaurará la cúpula, el principal elemento de control de los vigilantes.
- Un turista de Málaga llega a Murcia, visita todo el centro y lanza un comunicado: 'No vengáis a Murcia en septiembre
- Fue de las primeras tabernas para estudiantes y ahora es 'la mejor barra de Murcia': hasta 72 tapas
- La nueva circunvalación de Santomera deja aparcada la ‘autovía del bancal’
- En directo: Atlético Madrileño-Real Murcia
- Detenido el conductor ebrio del atropello en Lorca que deja un muerto y dos heridos
- Hallan a un hombre sin vida en una plaza de Cabo de Palos
- Muere en Calpe (Alicante) una bebé de 20 días y su madre está crítica al arrollarlos un coche aparcado al que le falló el freno de mano
- Le cobran 81€ por cenar en la Feria de Murcia y denuncia públicamente el servicio: 'No vayáis; les pedí ticket y me dieron una hoja de cuaderno