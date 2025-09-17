Emma Martínez: "La salud humana, animal y de los ecosistemas están intrínsecamente interconectadas"

¿Qué le llevó a licenciarse en Veterinaria en la Universidad de Murcia?

Siempre he sentido un profundo amor por los animales y la naturaleza, y he tenido muy claro desde pequeña que era parte de esta. He sido investigadora por naturaleza y sabía que me dedicaría a ello de alguna manera, y si podía ser en un entorno salvaje mejor. Pero mi llegada a Veterinaria fue absolutamente fruto de la casualidad, del destino… como se quiera ver. Lo que sí recuerdo perfectamente es que cuando entré a la Facultad por primera vez tuve una sensación de estar en casa, quería estudiar aquí y eso me llevó a renunciar a la plaza que había conseguido en Medicina en segundas listas. No me imaginé en aquel momento que esta Facultad iba a ser de verdad para mí una segunda casa.

¿Y por qué especializarse en Toxicología, ámbito en el que ejerce como profesora?

La Toxicología es una ciencia apasionante y es tan antigua como la humanidad. Ante la necesidad de alimentarse, el ser humano ya se vio obligado a experimentar y consumir los productos que encontraba a su alcance, y con ello a distinguir entre cuáles eran ‘buenos’ y cuáles podían resultar perjudiciales. La Toxicología nos ha acompañado y evolucionado a lo largo de todas las épocas. Inicialmente quizá su campo de estudio se centraba en unos pocos compuestos, que además eran de origen natural. Hoy queremos saber más sobre las propiedades tóxicas de las sustancias químicas que no paran de sintetizarse, evaluar sus riesgos y aconsejar a la sociedad sobre las medidas que debe tomar para controlar y prevenir los efectos perjudiciales. Es una ciencia en constante evolución y eso particularmente me fascina.

Su compromiso social ya era evidente durante sus años como alumna en la UMU, llegando a liderar diferentes movimientos estudiantiles, ¿no es así?

Sí, me he considerado siempre una persona comprometida con mi entorno y nunca he llevado muy bien las injusticias. Tampoco me asustaba ni asusta defender aquello en lo que creía o consideraba que era lo justo, ni trabajar para conseguirlo. Durante mis años estudiantiles dediqué mucho de mi tiempo y esfuerzo en mejorar nuestras condiciones y en participar en todo aquello que considerábamos que el colectivo estudiantil debía estar. No sé si con más o menos acierto, todo esto marcó mucho mi camino como estudiante universitaria y mi vida. Ahora con otra madurez y otra responsabilidad sigo haciendo y diciendo lo que considero que debo hacer. Posicionándome sin miedo ante una sociedad que siento que demanda más presencia y compromiso.

¿Cuál es el principal objetivo de Oceanosphera, el grupo de investigación, transferencia y asociación que fundó en 2021 y ahora lidera?

La principal misión de Oceanosphera es investigar, educar y comunicar los conocimientos sobre los impactos de contaminantes ambientales en el medio marino. Queremos conocer en qué medida se pueden producir estos efectos nocivos en las diferentes especies de vida silvestre, y qué impacto están teniendo sobre la dinámica poblacional de las diferentes especies. Muchas de ellas están en peligro, y la contaminación podría considerarse una de las principales razones de esta situación. Queremos llevar a la sociedad un mensaje de unión y responsabilidad con nuestro entorno y con todos los seres que lo habitan. Todas las especies animales, incluida la humana, son importantes en el ecosistema, todas coexistimos en un mismo planeta y nos necesitamos para vivir. Queremos hacer sentir a Oceanosphera como un proyecto de todos.

¿Qué importancia tiene el concepto de One Health, esa ‘única salud’ que aúna la humana, la ambiental y el animal?

El enfoque One Health ya reconocido por la OMS, la FAO y otras organizaciones internacionales desde mediados de la década pasada reconoce, al fin, que la salud de las personas, los animales y los ecosistemas están intrínsecamente interconectadas. Este enfoque proporciona una nueva vía para comprender mejor la interfaz entre la evolución de los ecosistemas y los problemas de salud pública. De esta forma, para abordar los problemas de salud a los que nos enfrentamos, debemos analizar nuestra relación con el ecosistema. La salud humana sólo puede mantenerse si se gestiona en equilibrio con los ecosistemas naturales. Los seres humanos vivimos en una relación compleja e interdependiente con nuestros coetáneos, la fauna y el medio ambiente, de los que dependemos para obtener alimentos, medios de vida y bienestar.

Recientemente se le otorgó el Premio de Transferencia de Conocimiento en el área de Ciencias de la Salud. ¿Qué le supone este reconocimiento?

Estamos tan poco acostumbrados a recibir estímulos positivos en este ámbito, que no puedo dejar de sentir mucho agradecimiento e ilusión. Esta carrera a veces tiene muchos sin sabores, y aunque tú creas en lo que haces, sigue faltando ese apoyo institucional y económico para poder llevar a cabo ese trabajo. Podemos tirar mucho de vocación, pero también necesitamos de ese otro impulso.