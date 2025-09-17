Los cines de Floridablanca 'abrirán' antes del verano de 2026 como un gimnasio

Los cines de Floridablanca fueron de los últimos en dejar de proyectar películas en la ciudad de Murcia -a excepción de los cines de Centrofama-, hace ya casi veinte años, el mismo tiempo que llevaban cerrados. Pero el inmueble, ubicado en la calle Alameda de Colón en el barrio del Carmen, volverá a abrir sus puertas, ahora, como un gimnasio de la cadena nacional Fitness Park, antes del verano de 2026, según declararon fuentes de Fitness Park.

Cabe destacar que este también uno de los posibles usos que se podría dar al cine Rex tras la modificación del Plan Especial del Conjunto Histórico de Murcia (PECHAM) aprobada por el Ayuntamiento, medida contra la que se presentaron 4.000 alegaciones. Aún así, se ampliaron los usos del inmueble y ahora puede acoger, además de un gimnasio, comercios, restauración, locales de espectáculos y ocio, a excepción de discotecas y salas de fiestas.

El barrio del Carmen también acogía antaño el cine Coliseum, que a día de hoy es un bingo, el Avenida y el Media Luna, aunque de este último no ha perdurado ni el edificio original. Los cines de Floridablanca, a pesar de alguna modificación en la fachada, conservan incluso el letrero, que ahora solo preside una pancarta publicitaria hasta que culminen las obras del nuevo gimnasio, que será el tercero que la cadena abra en el municipio, junto con lo que Fitness Park ya tiene en Atalayas y el centro comercial Nueva Condomina. Aunque en el barrio del Carmen ya cuenta con un centro Synergym, otra cadena nacional de gimnasios, en la avenida Río Segura.

"Estamos emocionados de anunciar que antes del verano de 2026 abriremos nuestro nuevo centro en Floridablanca", declararon fuentes de Fitness Park a La Opinión. El bajo comercial del edificio salió a la venta en el portal Idealista hace tres años, pero su futuro era incierto hasta que apareció la lona promocional de esta cadena de gimnasios, que anuncia una oferta de pre-apertura en el nuevo centro, que estará abierto desde las seis de la mañana hasta la una de la noche, como el resto de instalaciones que la empresa tiene en el país.

"Aunque aún no contamos con una fecha exacta, podemos adelantar que será un espacio moderno y amplio, con más de 1.500 metros cuadrados, equipado con las últimas instalaciones y tecnología de Fitness Park, ofreciendo la misma calidad y experiencia que nuestros socios ya disfrutan en otros centros", declararon fuentes de la cadena de gimnasios.

"Este será nuestro séptimo gimnasio en la Región y el tercero en la capital, tras Nueva Condomina y Atalayas, consolidando nuestro compromiso por acercar el deporte y la vida saludable a cada vez más personas", añadieron las fuentes.