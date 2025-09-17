La Cárcel Vieja de Murcia se 'estrena' entre artistas internacionales con Jaume Plensa

La Cárcel Vieja de Murcia se abre, poco a poco, al público. En junio encendió los hornos la cafetería del inmueble y hace apenas una semana el Ayuntamiento anunció sus intenciones de convertirlo en un "nodo cultural activo" y presentó una programación cultural con más de 50 actividades. En este contexto, el artista catalán Jaume Plensa ha visitado la antigua prisión junto al alcalde, José Ballesta, para conocer "las posibilidades expositivas" del inmueble.

El Consistorio murciano también ha anunciado que "mantiene contacto con artistas internacionales de primer nivel para darles a conocer el proyecto" y que "durante los próximos meses, otros artistas de relevancia internacional se sumarán a esta iniciativa".

El escultor Jaume Plensa visitó la Cárcel Vieja y pudo conocer de primera mano las obras de rehabilitación del inmueble, que cuentan con un presupuesto total de más de 4,2 millones de euros, y después rubricó su firma en el Libro de Oro del Ayuntamiento.

La primera fase ya está en funcionamiento con exposiciones e instalaciones de pequeño formato, así como actividades vinculadas al arte contemporáneo, y hace una semana

El Ayuntamiento de Murcia ya trabaja en los nuevos usos que tendrá este espacio referente y el objetivo es convertirlo en "un lugar de referencia del arte contemporáneo en todas sus disciplinas y un espacio de encuentro para el tejido social y cultural de la ciudad, con propuestas activas durante todo el año".

De hecho, hace una semana se presentó la nueva programación cultural para este trimestre, estructurada en 10 bloques temáticos y con más de 50 actividades de septiembre a diciembre, entre sesiones de música contemporánea, videoarte, instalaciones, foros y espacios de debate.

En cuanto a la segunda fase, contará con cerca de 2.000 metros cuadrados de zonas y salas expositivas. Cabe destacar que el plazo de ejecución de las obras de rehabilitación finaliza en febrero de 2026.

"Estamos trabajando para que este espacio se convierta en un lugar de excelencia. Mientras que la primera parte es para artistas locales que están empezando, queremos que también sea un referente de exposiciones que marquen un antes y un después, no solamente en esta ciudad sino en España y en el mundo", subrayo el alcalde de Murcia, José Ballesta, durante su visita a la antigua prisión con el artista Jaume Plensa.