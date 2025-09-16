Feria de Septiembre
Los vecinos de Vistabella denuncian deficiencias en la seguridad de La Fica y traslados al hospital en taxi
La Asociación Vecinal de Vistabella se ha hecho eco de algunos incidentes ocurridos durante la Feria de Murcia 2025 para denunciar «situaciones inaceptables en materia de atención sanitaria y de emergencias», como expresan en un comunicado.
Resaltan, sobre todo, el traslado de un bebé de un año, inconsciente y con una brecha en la cabeza, al hospital Virgen de la Arrixaca en un taxi y escoltado por la Policía Local, y el traslado de un herido en un furgón de la Policía Nacional.
Por ello, los vecinos han registrado varias solicitudes de información dirigidas al Ayuntamiento, la Comunidad y la Gerencia del 061 para obtener una copia íntegra de los documentos que deberían garantizar la seguridad de la Feria.
Aunque fuentes del Ayuntamiento aseguran que la atención médica en el recinto es continua y, sobre los traslados, detallan que el niño no se encontraba en La Fica cuando se hirió y que en el otro caso no se precisó asistencia médica.
- Un turista de Málaga llega a Murcia, visita todo el centro y lanza un comunicado: 'No vengáis a Murcia en septiembre
- Cancelados los avisos por lluvias y tormentas este martes 9 de septiembre en la Región
- Le cobran 81€ por cenar en la Feria de Murcia y denuncia públicamente el servicio: 'No vayáis; les pedí ticket y me dieron una hoja de cuaderno
- Fue de las primeras tabernas para estudiantes y ahora es 'la mejor barra de Murcia': hasta 72 tapas
- La nueva circunvalación de Santomera deja aparcada la ‘autovía del bancal’
- El fuego se desata en un garaje de Murcia
- Condena de 4 años de prisión para los principales acusados de la Púnica murciana
- En directo: Atlético Madrileño-Real Murcia