Los vecinos de Vistabella denuncian deficiencias en la seguridad de La Fica y traslados al hospital en taxi

La Asociación Vecinal de Vistabella se ha hecho eco de algunos incidentes ocurridos durante la Feria de Murcia 2025 para denunciar «situaciones inaceptables en materia de atención sanitaria y de emergencias», como expresan en un comunicado.

Resaltan, sobre todo, el traslado de un bebé de un año, inconsciente y con una brecha en la cabeza, al hospital Virgen de la Arrixaca en un taxi y escoltado por la Policía Local, y el traslado de un herido en un furgón de la Policía Nacional.

Por ello, los vecinos han registrado varias solicitudes de información dirigidas al Ayuntamiento, la Comunidad y la Gerencia del 061 para obtener una copia íntegra de los documentos que deberían garantizar la seguridad de la Feria.

Aunque fuentes del Ayuntamiento aseguran que la atención médica en el recinto es continua y, sobre los traslados, detallan que el niño no se encontraba en La Fica cuando se hirió y que en el otro caso no se precisó asistencia médica.