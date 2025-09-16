Placeros y visitantes valoran el Mercado de Verónicas

Las encuestas a placeros y visitantes del Mercado de Verónicas de Murcia han iniciado este lunes y se prolongarán hasta el 30 de septiembre. Los formularios, enmarcados en el proyecto europeo ACCESS, se pueden realizar de forma presencial y online a través del Portal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Murcia.

Esta iniciativa busca recoger la experiencia de placeros y visitantes "para avanzar hacia un mercado más cómodo, intuitivo y accesible para todas las personas", resalta el Ayuntamiento en un comunicado en el que también explica que las encuestas han sido adaptadas a lectura fácil gracias a la colaboración de Plena Inclusión Región de Murcia, CERMI y FAMDIF.

Los placeros podrán aportar su visión sobre la operatividad y comodidad en su día a día, mientras que los usuarios compartirán su experiencia al acceder, orientarse, desplazarse o utilizar los servicios e instalaciones del mercado.

Las encuestas cuentan con tres bloques de preguntas. El primero y el tercero son comunes, mientras que el segundo se adapta al perfil del participante (placero o visitante). En el primer bloque se formulan cuestiones sobre género, edad y si la persona encuestada presenta alguna discapacidad o dificultad para moverse, ver, oír, hablar o comprender, con detalle del tipo en caso necesario.

En el segundo bloque, los placeros deberán responder sobre la frecuencia de apertura de su puesto, el número de horas diarias que pasan en el mercado, la percepción de la afluencia de público y horarios de mayor concurrencia, así como la facilidad para moverse en el mercado y las razones de posibles dificultades (como iluminación, ruido y colas).

En el caso de los visitantes, se les preguntará sobre la frecuencia de visita al mercado (diaria, semanal, mensual, ocasional o primera vez), el tiempo medio de estancia por visita, la percepción de la afluencia de público, la facilidad para encontrar lo que buscan, así como la facilidad de movimiento y uso de aseos y puestos, identificando obstáculos como carteles insuficientes, temperatura o falta de asientos.

Finalmente, en el tercer bloque, se evaluará el nivel de accesibilidad en aseos, entradas y salidas, iluminación, zonas de descanso, carteles y señales, mostradores y su ubicación. Además, se recogerán propuestas de mejora como rampas, barandillas, pasillos más anchos, señalización, más luz o mejor organización de los puestos. También se incluye un espacio abierto para comentarios y sugerencias adicionales.

La información recabada se combinará con herramientas tecnológicas como sensores, análisis de flujos peatonales e inteligencia artificial, lo que permitirá elaborar un diagnóstico riguroso y participativo sobre la accesibilidad del mercado.