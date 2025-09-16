Murcia refuerza la limpieza con un operativo sin precedentes para la Romería

Murcia ya está preparada para uno de sus momentos más esperados: la Romería de la Virgen de la Fuensanta. En este sentido, y para garantizar que el entorno se mantenga limpio, seguro y acogedor, el Ayuntamiento de Murcia y PreZero han diseñado un dispositivo especial de limpieza que se desplegó este lunes y que continúa durante este martes, con trabajos previos, durante la celebración y posteriores a la misma.

Un dispositivo histórico

El operativo contará, según ha detallado el Consistorio murciana, con 89 operarios y más de 30 vehículos especializados, entre barredoras, camiones cuba y equipos hidrolimpiadores.

Concretamente, ayer se llevó a cabo una limpieza intensiva en distintos puntos estratégicos de la ciudad. Los trabajos se centraron en el Santuario de la Fuensanta y en espacios clave como la Plaza de Toros y la Terraza de los Molinos, escenarios que acogerán varios de los espectáculos de la Feria de Murcia. Todo ello, explica el Ayuntamiento, con el objetivo de garantizar que estas zonas, de gran afluencia durante las celebraciones, se encuentren en perfectas condiciones para recibir a los asistentes.

Hoy martes 16 de septiembre, las labores de limpieza se reforzarán a lo largo de todo el recorrido de la Romería. En esta jornada, se pondrá especial atención a la retirada de residuos, al repaso y vaciado de papeleras y contenedores, así como a la intervención inmediata en aquellos puntos donde se concentre un mayor número de personas. Para ello, se desplegarán equipos de actuación rápida que permitan mantener la vía pública limpia y transitable durante todo el evento.

En los días posteriores, más de 30 trabajadores, apoyados por maquinaria pesada, continuarán con las tareas de recuperación del entorno. Esta fase busca devolver a la ciudad y a sus espacios naturales y urbanos su estado óptimo, eliminando cualquier resto de suciedad o deterioro ocasionado por las celebraciones. Con ello, se asegura no solo la limpieza, sino también el respeto y cuidado del entorno tras la intensa actividad festiva.

Los desfiles de Moros y Cristianos y el Desfile Huertano, así como los conciertos y corridas de toros, también contarán con equipos de limpieza permanentes que trabajarán antes, durante y después de los eventos.

130 aseos portátiles

Para garantizar la higiene, se instalarán 130 aseos portátiles con servicio de limpieza y reposición de consumibles durante toda la jornada. Además, se colocarán papeleras en zonas de descanso de los romeros, como los jardines de Algezares, para facilitar la separación de residuos.

La vicealcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha subrayado que «la Romería es una fiesta profundamente murciana y para disfrutarla en condiciones óptimas es fundamental que cada uno actúe con responsabilidad».

Por su parte, José Manuel García, director de PreZero, recordó que «más de 80 operarios estarán trabajando para que cada rincón de Murcia luzca como merece, pero la verdadera limpieza depende también del compromiso colectivo».