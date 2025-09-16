Murcia arropa a la Fuensanta en su regreso al Santuario

El cariño y devoción de miles de murcianos y murcianas volverá a ser, un año más, el aliento que guíe a la Virgen de la Fuensanta en su camino de vuelta a casa. La ‘Morenica’ emprende su regreso al Santuario de El Valle dejándose querer (y mucho) por las calles de Murcia, que siempre responden en esta fecha para hacer del día de la Romería uno de los momentos más especiales en la capital del Segura.

La jornada comenzará, como es tradición, con la Misa despedida de Nuestra Señora de la Fuensanta, que se celebrará a las 07.00 horas en la Santa Iglesia de la Catedral y será oficiada por el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes. Una hora más tarde tendrá lugar la también tradicional Tronaera a su salida de la Catedral, que este año podrá por fin realizarse por la entrada principal, la puerta de San José, a diferencia de los dos últimos en los que la Patrona, debido a las obras de restauración a las que se estaba sometiendo el imafronte, lo tuvo que hacer por la puerta de la Plaza de la Cruz.

El recibimiento de los fieles en la Plaza del Cardenal Belluga será el primer paso de una romería que en la calle Arenal vivirá una lluvia de pétalos para llenar a la Patrona de color. Cruzará entonces la Glorieta de España para dirigirse por Tomás Maestre y la Plaza Martínez Tornel hacia el Puente de los Peligros, que hace dos semanas ya destacó para su bajada con una nueva decoración y un arco floral inspirado en los arcos clásicos con influencias modernistas que embellecían la ciudad a principios del siglo XX para recibir a la Patrona durante la Feria.

En su camino hacia Ronda Sur, la avenida Canalejas, la plaza Camachos y la Alameda de Colón serán testigos de la emoción que la Fuensanta produce en los cientos de romeros que la van acompañando, así como en otros tantos centenares de personas que la observan a su paso.

La patrona de Murcia realizará su primera parada en la iglesia del Carmen, donde será despedida oficialmente por las autoridades para iniciar el recorrido al Santuario, por la carretera de Algezares, portando muchos de sus integrantes los tradicionales velones encendidos.

El recorrido de la ‘Morenica’ prosigue por las calles Hermanos Cerón, Torre de Romo y Pío XII, justo antes de enfilar el Barrio del Progreso, donde la multitud comienza a crecer exponencialmente.

Tras dejar a su paso la avenida Región de Murcia, la plaza José Canalejas y Saavedra Fajardo, Algezares recibe a la Fuensanta en la calle de la subida que lleva su nombre ya pasado el mediodía.

Y es entonces cuando el Santuario y sus alrededores bullen de fervor religioso, recibiendo a la Virgen de la Fuensanta de vuelta a ‘casa’. Los romeros disfrutan de un final de jornada, con excepción del regreso a sus propios hogares, que acaba con la eterna promesa de volver a verse las caras con la ‘Morenica’ el próximo año. Un acuerdo al que murcianos y su Patrona llegan cada mes de septiembre con la ilusión siempre presente.