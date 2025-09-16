Feijóo escoge Murcia como nueva sede para albergar la cumbre de barones del PP

Murcia acogerá a finales de este mes de septiembre una cumbre de presidentes autonómicos el Partido Popular, que estará liderada por el presidente nacional Alberto Núñez Feijóo.

Según afirman fuentes del Partido Popular de la Región de Murcia, "esto demuestra la influencia del PPRM a nivel nacional". A lo largo del evento se tratarán los temas más importantes de la actualidad política nacional y en él está previsto que participen todos los presidentes autonómicos.

De acuerdo con el anuncio, "servirá para establecer la hoja de ruta del partido de cara a los próximos meses, como se ha hecho en reuniones anteriores". De hecho, se trata de un encuentro que el partido celebra cada seis meses en un lugar diferente. El anterior a este se celebró en Córdoba y el previo, en Asturias.

La Región no necesita "postureo"

El secretario general del PSRM y delegado del Gobierno, Francisco Lucas, aseguró que la Región "no necesita cumbres de postureo, sino que el Gobierno regional rompa de una vez por todas con la ultraderecha".

Lucas hizo estas declaraciones preocupado por" las fugas de voto del PP a Vox". "Me sorprende el anuncio del señor Feijóo, desde el PSRM llevamos mucho tiempo avisando de que la ultraderecha se acabaría comiendo al Partido Popular porque el PP está asumiendo todos y cada uno de los discursos de odio de Vox, ya son indistinguibles".

En este sentido, ha recordado que, por este motivo, el PSRM ofreció un acuerdo de presupuestos sin líneas rojas al Gobierno regional, para evitar que toda la ciudadanía de la Región de Murcia fuese rehén de la ultraderecha.

"Feijóo debe pedir perdón a los ciudadanos"

El presidente de Vox en la Región, José Ángel Antelo, respondió sobre el anuncio de los populares afirmando que "lo primero que tiene que hacer Feijóo nada más llegar a la Región, es pedir disculpas a los ciudadanos, porque ni siquiera fue a votar por el Trasvase, que es vital para el día a día de todos".

En cuanto a la inmigración, Antelo ha denunciado que "tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han financiado la inmigración ilegal que está destrozando nuestras calles y nuestros barrios. Son ellos los responsables del efecto llamada, de las violaciones, de los machetazos y de los robos que se producen a manos de la inmigración ilegal”.

A renglón seguido, añadió que “PP y PSOE son también responsables de que las mafias sigan traficando con seres humanos, de que se lucren con el sufrimiento de las personas y de que nuestros mares se hayan convertido en un cementerio por su irresponsabilidad".