Éxtasis de devoción en la Romería de la Fuensanta

A caballo, a pie, con calzado o sin él, en patines o en silla de ruedas, no hay barreras para los devotos y seguidores de la Virgen de la Fuensanta para acompañarla en su vuelta a su santuario en Algezares.

Hay quien estaba desde las 6 de la mañana esperando a la misa en la Catedral y hay quien ya acampaba en su santuario toda la noche, una ola de fe y devoción se volvió a sentir todo el camino desde la capital a su santuario.

Santa Misa e inicio de la Romería de la Fuensanta de Murcia, en imágenes / Israel Sánchez

En el trayecto a la Virgen le presentaron flores, pétalos y una lluvia de alabanzas que junto a las trompetas y tambores acompañaban a los clásicos vítores de "¡Viva la Virgen de la Fuensanta!, ¡Viva la patrona de Murcia!", seguido de la repetición de "guapa, guapa y guapa!".

No solo los murcianos acuden a su paso, personas de toda España y de fuera han seguido el recorrido. En particular Alfredo Román y su familia son de Valladolid. Fieles seguidores de la religión católica y devotos de la Fuensanta. Su nieto Hugo Pérez, de 13 años, nacido en Murcia, empezó con las romerías de la Fuensanta el año pasado.

Quizás lo que más impacta de la romería son las personas que la siguen desde siempre. Como Miriam González que ha acudido junto a su estandarte huertano de la Fuensanta. Lleva toda su vida haciendo romerías y le está pidiendo una promesa a su patrona, la cual si se cumple, la próxima romería la hará descalza y agradeciendo. Comenta que lleva más de 20 años de devoción y espera casarse delante de ella.

Otro caso es el de Roberto Martínez de Alcantarilla que va sin zapatos y señala que cuando hace la ruta descalzo "siento un plus en mi vida me llena de alegría y fe con el prójimo. Lo hago por todos los que están y los que no". Además, celebra con este gesto de agradecimiento que su padre salió ayer del hospital. "Me llena de energía para todo el año" y comenta que "hoy pese al calor es un día fresco porque no quema el asfalto como otros años". Hace romerías desde hace más de 50 años.

En su llegada al santuario miles de fieles la esperaban los cuales abarrotaron el templo y sus aledaños para despedir hasta el año que viene a su patrona.