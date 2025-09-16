Murcia
En directo | La Fuensanta regresa en romería a su santuario
Sigue la travesía de la Morenica desde la Catedral de Murcia hasta Algezares
Como es tradición al finalizar las fiestas, la Virgen de la Fuensanta emprende el camino de vuelta a su hogar en el santuario de El Valle, acompañada en romería por los murcianos que no quieren perderse el broche final a una Feria de Murcia que ha estado repleta de actos y actividades.
Este martes, festivo en el municipio de Murcia, el transporte público será gratuito. El Ayuntamiento ha buscado ofrecer una alternativa para llegar al entorno de la Catedral y la vuelta posterior a su lugar de origen a los cientos de miles de murcianos y visitantes que hoy acompañan a la Patrona al monte.
Itinerario de la Romería
- Plaza del Cardenal Belluga
- Calle Arenal
- Glorieta de España
- Tomás Maestre
- Plaza Martínez Tornel
- Puente de los Peligros
- avenida Canalejas
- Plaza Camachos
- Alameda de Colón
- Hermanos Cerón
- Torre de Romo
- Pío XII
- Ronda Sur
- Avenida del Progreso
- Avenida Región de Murcia
- Plaza José Canalejas
- Saavedra Fajardo
- Subida Fuensanta
- Santuario de la Fuensanta.
J.M. Lax Asís
Kilos de pétalos
😍 La Virgen multiplica "su peso en 5 kilos" tras una lluvia de pétalos desde los balcones de las casas
J.M. Lax Asís
Ojo con la música
🎤 El grupo folclórico Virgen de la Vega cantan "Los ojos de mi morena" para animar al público en Torre de Romo
J.M. Lax Asís
A comer
😋 Puesto de avituallamiento apto para celíacos para coger fuerzas durante la Romería
J.M. Lax Asís
A beber
🍷 Frente al Mesón Los Pepes se da de beber a los romeros sedientos
J.M. Lax Asís
Luz para el camino
🕯️ Puestos de velas ambulantes a 4, 5 y 6 euros para los devotos en la Alameda de los Capuchinos, dependiendo de la longitud
