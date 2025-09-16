En directo | La Fuensanta regresa en romería a su santuario

Como es tradición al finalizar las fiestas, la Virgen de la Fuensanta emprende el camino de vuelta a su hogar en el santuario de El Valle, acompañada en romería por los murcianos que no quieren perderse el broche final a una Feria de Murcia que ha estado repleta de actos y actividades.

Este martes, festivo en el municipio de Murcia, el transporte público será gratuito. El Ayuntamiento ha buscado ofrecer una alternativa para llegar al entorno de la Catedral y la vuelta posterior a su lugar de origen a los cientos de miles de murcianos y visitantes que hoy acompañan a la Patrona al monte.

Itinerario de la Romería Plaza del Cardenal Belluga

Calle Arenal

Glorieta de España

Tomás Maestre

Plaza Martínez Tornel

Puente de los Peligros

avenida Canalejas

Plaza Camachos

Alameda de Colón

Hermanos Cerón

Torre de Romo

Pío XII

Ronda Sur

Avenida del Progreso

Avenida Región de Murcia

Plaza José Canalejas

Saavedra Fajardo

Subida Fuensanta

Santuario de la Fuensanta.

En Directo

J.M. Lax Asís La Virgen multiplica "su peso en 5 kilos" tras una lluvia de pétalos desde los balcones de las casas / J.M. Lax Asís Kilos de pétalos 😍 La Virgen multiplica "su peso en 5 kilos" tras una lluvia de pétalos desde los balcones de las casas

J.M. Lax Asís El grupo folclórico Virgen de la Vega canta "Los ojos de mi morena" para animar al público en Torre de Romo / J.M. Lax Asís Ojo con la música 🎤 El grupo folclórico Virgen de la Vega cantan "Los ojos de mi morena" para animar al público en Torre de Romo

J.M. Lax Asís Puesto de avituallamiento apto para celíacos durante la Romería / J.M. Lax Asís A comer 😋 Puesto de avituallamiento apto para celíacos para coger fuerzas durante la Romería

J.M. Lax Asís Frente al Mesón Los Pepes se da de beber a los romeros sedientos / J.M. Lax Asís A beber 🍷 Frente al Mesón Los Pepes se da de beber a los romeros sedientos