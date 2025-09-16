Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo | La Fuensanta regresa en romería a su santuario

Sigue la travesía de la Morenica desde la Catedral de Murcia hasta Algezares

Lluvia de pétalos para la Virgen de la Fuensanta.

Lluvia de pétalos para la Virgen de la Fuensanta. / J.M. Lax Asís

J.M. Lax Asís

Santiago Ramón Torres

Juanjo Raja

Como es tradición al finalizar las fiestas, la Virgen de la Fuensanta emprende el camino de vuelta a su hogar en el santuario de El Valle, acompañada en romería por los murcianos que no quieren perderse el broche final a una Feria de Murcia que ha estado repleta de actos y actividades.

Este martes, festivo en el municipio de Murcia, el transporte público será gratuito. El Ayuntamiento ha buscado ofrecer una alternativa para llegar al entorno de la Catedral y la vuelta posterior a su lugar de origen a los cientos de miles de murcianos y visitantes que hoy acompañan a la Patrona al monte.

Itinerario de la Romería

  • Plaza del Cardenal Belluga
  • Calle Arenal
  • Glorieta de España
  • Tomás Maestre
  • Plaza Martínez Tornel
  • Puente de los Peligros
  • avenida Canalejas
  • Plaza Camachos
  • Alameda de Colón
  • Hermanos Cerón
  • Torre de Romo
  • Pío XII
  • Ronda Sur
  • Avenida del Progreso
  • Avenida Región de Murcia
  • Plaza José Canalejas
  • Saavedra Fajardo
  • Subida Fuensanta
  • Santuario de la Fuensanta.
En Directo
