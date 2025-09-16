Denuncian deficiencias en la carretera que une Espinardo y Guadalupe

El PSOE exige una «intervención inmediata» en el tramo de la carretera RM B 3 que conecta el barrio de Espinardo con la pedanía de Guadalupe de Maciascoque y atraviesa la autovía 30. Unas 20.000 personas usan esta carretera a diario, a pesar de carecer de medidas de protección para los peatones y presentar deficiencias de seguridad para el tráfico.

El punto más conflictivo, según indica la moción que el PSOE presentará en el próximo Pleno, es el puente de acceso al instituto José Planes, que no tiene aceras, por lo que los estudiantes caminan por la zona junto a los vehículos.

“Más de ocho años de espera y la situación sigue sin resolverse. Esta conexión, que afecta a miles de vecinos, especialmente a los estudiantes que se dirigen al IES José Planes, sigue siendo un riesgo diario, un punto negro considerado como uno de los más peligrosos de la zona”, ha declarado el concejal socialista Andrés Guerrero, que será quien lleve la moción al Pleno de este mes.

En la moción, el Grupo Socialista solicitará la instalación de barreras de protección para peatones, la mejora de las señales, la adecuación de los accesos al IES José Planes y la implementación de medidas para reducir la velocidad del tráfico. También pedirán que se asignen los recursos económicos necesarios para ejecutar estas actuaciones "de forma inmediata".