Infraestructuras
Denuncian deficiencias en la carretera que une Espinardo y Guadalupe
El punto más conflictivo, indica el PSOE, es el puente de acceso al instituto José Planes, que no tiene aceras
El PSOE exige una «intervención inmediata» en el tramo de la carretera RM B 3 que conecta el barrio de Espinardo con la pedanía de Guadalupe de Maciascoque y atraviesa la autovía 30. Unas 20.000 personas usan esta carretera a diario, a pesar de carecer de medidas de protección para los peatones y presentar deficiencias de seguridad para el tráfico.
El punto más conflictivo, según indica la moción que el PSOE presentará en el próximo Pleno, es el puente de acceso al instituto José Planes, que no tiene aceras, por lo que los estudiantes caminan por la zona junto a los vehículos.
“Más de ocho años de espera y la situación sigue sin resolverse. Esta conexión, que afecta a miles de vecinos, especialmente a los estudiantes que se dirigen al IES José Planes, sigue siendo un riesgo diario, un punto negro considerado como uno de los más peligrosos de la zona”, ha declarado el concejal socialista Andrés Guerrero, que será quien lleve la moción al Pleno de este mes.
En la moción, el Grupo Socialista solicitará la instalación de barreras de protección para peatones, la mejora de las señales, la adecuación de los accesos al IES José Planes y la implementación de medidas para reducir la velocidad del tráfico. También pedirán que se asignen los recursos económicos necesarios para ejecutar estas actuaciones "de forma inmediata".
- Un turista de Málaga llega a Murcia, visita todo el centro y lanza un comunicado: 'No vengáis a Murcia en septiembre
- Cancelados los avisos por lluvias y tormentas este martes 9 de septiembre en la Región
- Le cobran 81€ por cenar en la Feria de Murcia y denuncia públicamente el servicio: 'No vayáis; les pedí ticket y me dieron una hoja de cuaderno
- Fue de las primeras tabernas para estudiantes y ahora es 'la mejor barra de Murcia': hasta 72 tapas
- La nueva circunvalación de Santomera deja aparcada la ‘autovía del bancal’
- El fuego se desata en un garaje de Murcia
- Condena de 4 años de prisión para los principales acusados de la Púnica murciana
- En directo: Atlético Madrileño-Real Murcia