¿Qué tiendas y supermercados estarán abiertos el día de la Romería en Murcia?

Este martes, 16 de septiembre, la Virgen de la Fuensanta regresa a su santuario en Algezares tras pasar la Feria de Murcia en la Catedral. La jornada será festiva en en el municipio y como sucede frecuentemente durante estas días no laborales, es común preguntarse si los comercios y supermercados estarán operativos en la capital murciana.

El día de la Romería en Murcia, las tiendas de los centros comerciales de Nueva Condomina, Thader y Atalayas estarán cerradas, aunque sí recibirán clientes los espacios de ocio como el cine o la restauración. Otros centros comerciales de otros municipios como Dos Mares de San Javier, Espacio Mediterráneo de Cartagena o Parque Almenara de Lorca sí que abrirán con normalidad.

Por otro lado, El Corte Inglés de Murcia, que acostumbra a hacer modificaciones en sus horarios en este tipo de jornadas, se mantendrá cerrado al público durante todo el día.

Otros establecimientos como Ikea o Media Markt tampoco levantarán la persiana el 16 de septiembre.

Varias personas van de compras / Tomàs Moyà - Europa Press

Supermercados abiertos el 16 de septiembre en Murcia

Como es habitual en los festivos, Mercadona no abrirá sus puertas este martes, por lo que ninguno de los establecimientos de Juan Roig de la capital murciana estará en funcionamiento.

En el caso de los supermercados Carrefour también permanecerán cerrados, aunque su formato más pequeño, los Carrefour Express, sí atenderán a los clientes.

Dia, Alcampo, Aldi y Lidl tampoco levantarán la persiana. No es el caso de Consum, que aunque algunas de sus tiendas estarán cerradas, otras sí abrirán. Conviene consultar el horario de cada establecimiento en particular en el buscador online de la cadena.

Cabe recordar que esta situación solo se aplica al municipio de Murcia, los supermercados y tiendas del resto de la Región permanecerán abiertos, ya que solo es festivo en la capital por la festividad de la patrona y la celebración de la Romería de la Fuensanta.