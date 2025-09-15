Estas son las calles cortadas este martes en Murcia durante la Romería de la Fuensanta

Tras asar las fiestas en la Catedral, la Virgen de la Fuensanta regresa este martes a su santuario en Algezares. Una marea de fieles acompañará en su Romería a la 'Morenica' este 16 de septiembre, festivo en el municipio de Murcia.

La Romería de la Fuensanta comenzará a las 7.00 horas de la mañana y partirá desde la Catedral de Murcia, en la plaza Cardenal Belluga, donde reside la Virgen desde el inicio de la Feria de Murcia. Tras pasar por el puente de los Peligros y hacer un parón en la iglesia del Carmen, entre otros puntos del recorrido, llegará hasta su santuario sobre las 15.00 horas de la tarde.

Aquellos que vayan a desplazarse por la ciudad deben tener en cuenta que la Romería afectará a varias vías y algunas calles y accesos permanecerán cortados al tráfico durante gran parte de la mañana.

Por ello, la Policía Local de Murcia ha dispuesto un dispositivo especial para garantizar que la jornada transcurra "con seguridad", y que incluye pasos de emergencia a lo largo del recorrido.

La Policía también ha informado del recorrido de la bajada. Consulta, a continuación, el itinerario para saber qué calles estarán cortadas a lo largo de la tarde en Murcia.El recorrido comenzará a las 07:00 horas y se prevé su finalización a las 15:00 horas

Itinerario de la bajada de la Fuensanta en Murcia

Itinerario de la romería de la Fuensanta / Policía Local de Murcia

La imagen de 'La Morenica', que lucirá un manto renovado de seda azul y plata, saldrá de la Catedral junto a su comitiva sobre las 7.00 horas y pasará por la calle Arenal, la Glorieta, calle Tomás Maestre, plaza Martínez Tornel y puente de los Peligros.

De ahí, se desplazará por la avenida Canalejas, plaza Camachos, Alameda de Colón, calles Hermanos Cerón, Torre de Romo y Pío XII, Ronda Sur y avenidas del Progreso y Región de Murcia.

A continuación pasará por la plaza José Canalejas, Saavedra Fajardo y calle Subida Fuensanta hasta llegar a su santuario, lo que está previsto que ocurra sobre las 15.00 horas.

Bajada de la Virgen de la Fuensanta a la Catedral en 2025 / Israel Sánchez

Transporte público gratuito y horarios especiales

El transporte público municipal será gratuito en Murcia este martes con motivo de la romería que acompaña a la Virgen de la Fuensanta de regreso hasta su Santuario. Así, autobús y tranvía serán gratis con el dispositivo especial de movilidad y transporte público.

Con el objetivo de que los romeros puedan acudir a despedir a su Patrona, se adelanta la primera expedición de 17 líneas que unen distintas las distintas pedanías con Murcia.

A las 6 de la mañana saldrán los primeros autobuses de las líneas 26 desde El Palmar y 44 desde Alcantarilla, permitiendo que los fieles lleguen puntuales a la Catedral para acompañar a la Virgen en su recorrido hacia el Santuario de la Fuensanta.

Media hora más tarde, a las 6:30, saldrán los primeros vehículos de las líneas 6 desde La Alberca, 28 desde Sangonera la Verde, 30 desde Zeneta, 31 desde Beniel y El Raal, 36 desde Santomera y Cobatillas, 37 desde El Bojar y Carril de los Pinos, 44 desde La ñora, 50 desde San José de la Vega, Cabezo de Torres y Churra y 91 desde Sangonera la Seca.

A las 6:45, harán lo propio las líneas 29 desde La Alberca y 31 desde Alquerías.

Finalmente, a las 7, empezarán el servicio la línea 1 desde San Ginés, la 37 desde El Bojar y San José de la Vega y la 50 desde Cabezo de Torres y Pueblo Nuevo.

Este adelanto de la primera expedición vendrá acompañado de un refuerzo de la frecuencia, para ofrecer un servicio continuo en dirección a Murcia hasta las 8 de mañana, hora en la que se volverá a la frecuencia habitual.

Aparcamiento Los disuasorios de Atocha, Loaysa, Fuenteblanca y Justicia serán también gratuitos ese día, como lo han sido durante toda la Feria. Con esta iniciativa, se habilitarán más de 600 plazas de aparcamiento vigiladas y gratuitas, distribuidas entre las 197 plazas del parking Loaysa, las 212 existentes en Atocha, las 104 de Fuenteblanca, y el centenar que oferta Justicia.

Lanzaderas hasta el Santuario

También habrá un servicio de lanzadera continuo entre Murcia y Algezares a partir de las 7 de la mañana, que tendrá salida en la parada de Espinosa de la calle Floridablanca, facilitando de esta forma la llegada al Santuario a quienes quieran hacerlo mediante transporte público.

Una vez que la Virgen llegue a su Santuario, habrá también lanzaderas continuas desde Algezares hasta Murcia y las pedanías de La Alberca, El Palmar, Sangonera la Verde, Los Garres, San José de la Vega, Beniaján, El Secano, Torreagüera, Los Ramos y Zeneta. Estos autobuses tendrán su salida en la calle Pintor Roca Martínez.