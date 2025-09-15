Más de un siglo de despedidas: La cuadrilla de Patiño dice adiós a la Fuensanta

La Ronda centenaria de despedida a la Virgen de la Fuensanta se celebra este lunes, 15 de septiembre, cuando la Cuadrilla de Patiño cantará una ronda de despedida a La Morenica en la Catedral, antes de su regreso al Santuario en el monte que pone fin a la Feria de Murcia.

La programación de la ronda, a cargo de la concejalía de Cultura e Identidad, encabezada por Diego Avilés, comenzará a las 21:00 horas con bailes en la plaza de la Cruz, y continuará a las 21:30 horas con la tradicional ronda de despedida a la Patrona, protagonizada por la Cuadrilla de la Hermandad de las Benditas Ánimas de Patiño, considerada la última cuadrilla de Hermandad que se mantiene viva en la Huerta de Murcia.

Según recogen los archivos de la Hermandad, ya en un acta de febrero de 1913 se documenta que "la cuadrilla de la Hermandad cantará una ronda de despedida a la Virgen de la Fuensanta en la Catedral, la víspera de su romería, como viene haciendo desde antiguo".

Desde entonces, esta tradición ha perdurado de manera ininterrumpida durante más de un siglo, convirtiéndose en uno de los rituales más significativos del veranico de los membrillos.

La Cuadrilla de Patiño, integrada por unos 25 hermanos entre músicos y bailaores, "representa hoy un patrimonio vivo de la tradición huertana", resalta el Ayuntamiento en un comunicado, pues ellos son los encargados de mantener este legado, que se completa con su participación en la Romería Grande, cuando acompañan con música y baile a la Virgen de la Fuensanta hasta su Santuario en el monte.