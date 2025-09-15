Refuerzo de seguridad para acompañar a la Fuensanta de regreso al Santuario

La Romería de la Fuensanta, en la que la Patrona regresa a su Santuario en Algezares tras su estancia en la ciudad con motivo de la Feria de septiembre, es una de las celebraciones más multitudinarias de Murcia, y tanto el Ayuntamiento como la Comunidad han organizado sendos dispositivos especiales de seguridad.

La Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, ha organizado un dispositivo especial que incluye

Protección Civil contará con algo más de 30 voluntarios y 3 funcionarios, el mismo equipo que habitualmente presta servicio en esta jornada. Su labor será de apoyo a la Policía Local y a los bomberos en tareas preventivas y de asistencia ciudadana.

La Policía Local desplegará un amplio operativo en las zonas más concurridas con casi 350 agentes, especialmente durante la Eucaristía de despedida en la Catedral, en el recorrido procesional y en la llegada al Santuario de la Fuensanta en Algezares.

Por su parte, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento establecerá un retén en el Santuario de la Fuensanta de 09:00 a 20:00 horas, junto con Policía Local y Protección Civil. Además, se dispondrá de un retén para los fuegos artificiales que tendrán lugar en la calle Proclamación a las 09:00 horas, con motivo de la despedida de la Virgen.

En total participarán dos salidas compuestas por un cabo, cuatro bomberos y un conductor en cada una de ellas, lo que suma 12 efectivos. Una de las dotaciones se trasladará directamente al Santuario, mientras que la otra cubrirá los fuegos artificiales para posteriormente regresar al parque.

Asimismo, para la cobertura de la romería, y fruto del convenio suscrito entre Cruz Roja y el Ayuntamiento, el dispositivo contará con 42 socorristas, un médico, 25 técnicos de emergencias, cinco enfermeros, un total de 73 profesionales a cargo de Cruz Roja.

Además, la entidad dispondrá un total de cinco ambulancias de soporte vital básico, dos ambulancias de soporte vital avanzado, nueve desfibriladores DESA, dos vehículos apoyo 4x4, cinco vehículos de transporte de nueve plazas y un puesto médico avanzado.

Además, la Comunidad, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, ha organizado un dipositivo en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy para reforzar la seguridad ciudadana y prevenir cualquier incidencia ambiental.

El operativo, que movilizará a más de 50 efectivos, se desplegará desde las 16.00 horas del lunes 15 de septiembre hasta la noche del día 16, coincidiendo con la llegada y el regreso de la patrona a su Santuario.

Los Agentes Medioambientales estarán presentes en los sectores del Parque Regional que históricamente han presentado mayor riesgo de incendios forestales y realizarán labores de control de uso público, con especial atención a la prevención de hogueras en áreas no autorizadas, el control del lanzamiento de pirotecnia, la gestión de residuos y el respeto a la flora y fauna del espacio natural.

Además, el dispositivo contará con brigadas forestales y brigadas de intervención rápida (BIR), que estarán desplegadas en puntos estratégicos para asegurar una rápida respuesta ante cualquier eventualidad. También se activará la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), así como la Brigada Técnica, que aportará información precisa y en tiempo real sobre las condiciones meteorológicas, de riesgo y de comunicaciones. Además, se mantendrán en alerta máxima todos los puestos de la red fija de vigilancia contra incendios forestales, la denominada Malla ECO.

El día 15, víspera de la celebración, se desplegarán en el área de influencia de la Romería ocho Agentes Medioambientales, una Brigada Forestal y una Brigada de Intervención Rápida. El día 16, jornada central, el operativo se reforzará con nueve Agentes Medioambientales, una Brigada Forestal y tres de Intervención Rápida, además de los recursos ordinarios que operan de forma permanente.

En total, participarán de manera directa 17 Agentes Medioambientales, dos Brigadas de Bomberos Forestales, cuatro Brigadas de Intervención Rápida y varias unidades técnicas. El plan está preparado para ser ampliado con más efectivos de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales (UDIF) si fuera necesario.