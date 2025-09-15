El Raal estrena nuevo puente tras media década

El puente de El Raal queda abierto a la ciudadanía desde este lunes, tras más de cuatro años fuera de servicio. Vecinos de la localidad, escolares el CEIP Torreteatinos y el alcalde, José Ballesta, entre otros miembros del Ayuntamiento, han estado presentes en el acto de apertura de la nueva infraestructura, un proyecto íntegro del equipo de Gobierno local que supone una inversión total de 1,88 millones de euros de las arcas municipales.

En marzo de 2021, la infraestructura cedió ante el peso de un camión hormigonera, que se precipitó al río Segura, en el término municipal de Beniel, aunque el paso de vehículos de gran tonelaje está prohibido en ese puente.

Desde entonces, se han dado varias fechas para su reapertura. El entonces equipo de Gobierno socialista se comprometió, el mismo mes en que el puente se hundió, a arreglar los destrozos en tres meses. Pero no fue hasta tres años después cuando el actual alcalde, José Ballesta, anunció la adjudicación de las obras por 1,57 millones de euros.

Las obras arrancaron, finalmente, en junio del año pasado. Aunque los trabajos contaban con un plazo de ejecución de seis meses y el Consistorio prometió que estarían concluidas en otoño de 2024, más tarde se anunció un nuevo plazo: septiembre de 2025.

Ahora, tras la ejecución de las obras y pruebas como la de carga de la estructura, realizada con éxito el pasado 23 de julio, el puente se ha abierto al público en un acto en el que han participado vecinos de la localidad, alumnos y alumnas del CEIP Torreteatinos que han interpretado el ‘Bolero a Murcia' y ‘We are the world' y miembros de la corporación municipal y de Beniel.

Proyecto

El nuevo puente, que ha supuesto una inversión de 1,88 millones de euros, mide 44 metros de longitud y dispone de dos carriles, uno por cada sentido, con una calzada de 7 metros. El proyecto también ha puesto especial cuidado en los peatones, que ahora cuentan con sendas aceras a ambos lados del puente, de casi 2 metros de anchura.

Por otro lado, se han instalado proyectores LED de bajo consumo y se han añadido tiras LED en los arcos de la estructura. Además, junto a la construcción del puente, se ha actuado en su entorno inmediato: las aceras han sido renovadas, el firme de la calzada ha sido asfaltado de nuevo y las señales se han mejorado. Asimismo, se ha repuesto la escalera de acceso al río.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha destacado durante el acto de apertura que "las infraestructuras no son un fin en sí mismas. El objetivo no es construir un puente; el objetivo de las infraestructuras es unir a los seres humanos, es dotarlos de cercanía, de posibilidad de contacto, no estén separados, que puedan mezclarse, conocerse, que puedan intercambiarse, visitarse unos a otros... Ese es el fin de las infraestructuras".

Cabe destacar que la actuación no solo restablece la comunicación entre la zona de El Secano y el municipio de Beniel, sino que también mejora el acceso a las autovías del Reguerón y Zeneta-San Javier.