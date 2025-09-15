La novela policíaca arrasa en la campaña de verano de las bibliotecas de Murcia

Más de 20.500 libros prestados, de los que el 80 por ciento son de género de intriga y policial. Es el balance de la campaña estival de la red de bibliotecas públicas de Murcia, que termina este lunes, 15 de septiembre, último día para devolver los libros.

La campaña de fomento de la lectura iniciada por la Concejalía de Educación y Atención a la Ciudadanía, que lidera Belén López, ha permitido disfrutar de préstamos de hasta 15 libros durante más de dos meses.

El total de ejemplares prestados asicende a 20.571 libros y, por géneros, hay un claro 'ganador', pues el 80 por ciento fueron de intriga y policial, seguido de la novela histórica.

Las 18 sedes de las bibliotecas municipales ampliaron del periodo de devolución, y la que más libros ha prestado por carné desde el pasado mes de julio ha sido la ubicada en La Alberca, con un total de 4.319 ejemplares cedidos. Le siguen las sedes de El Carmen, con 2.559, y Santiago el Mayor, con un total de 2.772 préstamos.

El resto de Bibliotecas, por orden de préstamos, han sido Beniaján, El Palmar, Espinardo, Cabezo de Torres, Javalí Nuevo, La Ñora, San Basilio, Río Segura, Biblioteca José Saramago, Puente Tocinos, El Raal, Guadalupe, Cronista Antonio Botías en Murcia, El Puntal y Bibliomercado Saavedra Fajardo.

La concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, ha destacado durante la presentación del balance que "el objetivo de esta campaña es fomentar la lectura, dando facilidades a los usuarios para que puedan pedir más préstamos de libros y que viajen con ellos en sus vacaciones, ya que en el periodo estival es cuando se incrementa este servicio en las bibliotecas municipales. Es el caso de La Alberca, que de prestar una media de 1.600 libros durante el año, han pasado a los 4.319 libros en desde julio hasta ahora".

Hay que recordar que, a lo largo del año, los plazos de préstamo ordinario son un máximo de 10 libros durante 15 días, con prórroga de hasta 15 días más.