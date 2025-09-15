Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: actos y actividades para este lunes

Ya quedan escasas horas para que Murcia viva uno de los eventos más esperados y emotivos de su Feria, la romería de subida de la Virgen de Fuensanta, en la que miles de personas le acompañarán en su regreso a su santuario en Algezares. Antes de que la patrona inicie el camino de retorno hacia su hogar del monte, este lunes la Morenica recibirá una calurosa despedida por parte de los grupos folclóricos y de coros y danzas de las peñas huertanas. Esta tradicional ronda, que correrá a cargo de la Hermandad de las Benditas Ánimas de Patiño, se celebrará a partir de las diez de la noche en el altar mayor de la Catedral. Los músicos y bailarines llegarán al templo tras un desfile huertano que partirá a las 21 horas desde la plaza de Santo Domingo y pasará por las calles Alejandro Seiquer, Cetina, Barrionuevo y Fernández Amores.

Hoy, víspera de festivo para los habitantes de la capital, será una intensa jornada para poder disfrutar de los últimos coletazos de las fiestas de septiembre.

Ventorillos de los Huertos del Malecón / Israel Sánchez

CATA DE ESTRELLA DE LEVANTE Y MÚSICA DE CUADRILLAS EN LOS HUERTOS

Quién no haya pisado los Huertos, este lunes es la última oportunidad de hacerlo, ya que esta noche cerrarán sus puertas hasta el próximo año. En el recinto del Malecón se podrán saborear los mejores platos de la gastronomía murciana y de la Región, tanto en los ventorrillos de las peñas como en la zona de expositores. Precisamente, en este espacio la firma cervecera Estrella de Levante tiene previsto realizar una cata en la que los asistentes podrán degustar todas sus referencias, incluidas sus ediciones limitadas. Se harán dos pases, a las 20 y a las 22 horas, y para participar es necesario una invitación gratuita que se puede obtener a través de la web www.compralaentrada.com .

Una noche más, la música más tradicional no podrá faltar en los Huertos. Este lunes, los encargados de amenizar la velada serán los laúdes, bandurrias y panderetas de la Cuadrilla de Torreagüera (21 horas).

Representación de la Embajada de entrega de llaves de la ciudad, el pasado año / Juan Carlos Caval

EMBAJADA DE ENTREGA DE LLAVES AL FUTURO REY ALFONSO X EL SABIO

Hoy también finalizan las Fiestas de Moros y Cristianos. Y lo hacen a lo grande, con dos actos en los que se revive el glorioso pasado de la ciudad. El primero de ellos es el desfile en el que se recreará la entrada triunfal del Infante Alonso de Castilla. La comitiva partirá a las 20:30 horas desde la calle Acisclo Díaz y seguirá por Gran Vía, plaza Martínez Tornel y calles Tomás Maestre y San Patricio, finalizando en la Catedral. Posteriormente, a las 22:00 horas, dará comienzo en la plaza del Cardenal Belluga la embajada de entrega de llaves de musulmanes a cristianos de la mano del Infante Alonso, quien más tarde se convertiría en el rey Alfonso X El Sabio.

Pero la fiesta más medieval de la Feria no termina aquí, pues tras la representación (sobre las 23:00 horas) se iniciará el tradicional desfile de cargos festeros, abanderadas y autoridades, que portarán la imagen de la Virgen de la Arrixaca. La comitiva abandonará la plaza del Cardenal Belluga para recorrer las calles San Patricio, Maestro Alonso, Martínez Tornel, Plano San Francisco y Gaspar de la Cierva hasta llegar al campamento medieval. Allí, la fiesta y la buena música están aseguradas hasta altas horas de la madrugada en las barras de las casetas de las distintas cábilas y mesnadas.

El diestro José Antonio Morante de la Puebla en faena / José Manuel Vidal / EFE

EL COSO DE LA CONDOMINA RECIBE A LOS DIESTROS MORANTE, MANZANARES Y JUAN ORTEGA

El lunes antes de la Romería también será intensa para los amantes del mundo del toro. El ganadero Daniel Ruiz y el picador Paco de María, que el pasado año obtuvo el premio al mejor puyazo, invitan (13:00 horas) a los aficionados a tomar con ellos el apetitivo durante la tertulia que organiza el Real Club Taurino de Murcia es su sede del jardín de la Pólvora.

Ya por la tarde, a las 18:30 horas, el coso de la Condomina se viste de grana y oro para recibir a los diestros Morante de la Puebla, José María Manzanares y Juan Ortega, quienes se enfrentarán a ejemplares de la ganadería de Daniel Ruiz.

CONCIERTO DE LA ROMERÍA CON MODESTIA APARTE

La música también será la protagonista de este penúltimo día de Feria. Los nostálgicos de la música pop de los años 80 del siglo pasado tienen este lunes una cita esta noche a las 22:00 horas en el jardín del Malecón. De la mano de Cadena Ser y Los 40 Classic, la mítica banda madrileña Modestia Aparte, liderada por Fernando López, visita Murcia para interpretar algunos de sus temas que ya son leyenda e historia del pop español, como ‘Es por tu amor’, ‘Cosas de la edad’ o ‘Cómo te mueves’.

Antes de su actuación, a las 20.00 horas, el baile y el buen ambiente estarán asegurados en la Terraza de los Molinos del Río. Los reconocidos Dingy y Salmerock, djs habituales en salas icónicas de la ciudad como Black Tag, Musik y Mamba, unen hoy su talento para ofrecer una actuación única con los mejores temas del ‘indie’ nacional e internacional.

Por último, para los que lo suyo no es quedarse debajo del escenario, hoy tendrán la oportunidad de demostrar su arte en una nueva edición de las noches de ‘Micro Abierto’ que organiza la cafetería Café de Alba, en el barrio de San Antón (21:oo horas).

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN TERRA Y AQUA NATURA

El programa de actos de la Feria de este lunes se completan con una jornada de puertas abiertas en los parques de Terra Natura y Aqua Natura (de 11 a 19 horas, con acceso previa invitación disponible en la Oficina de Turismo de Murcia) y la representación de la comedia ‘¿Nos besamos? (Una de risa)’ a cargo del Trío Bache en el Teatro Romea (21 horas. Precio de la entrada 12 euros en las taquillas del teatro).