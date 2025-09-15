Bloqueo urbanístico en Murcia por "las altas exigencias" a los promotores

Los promotores inmobiliarios lamentan que tienen que asumir el coste de las conexiones en Murcia, una situación que bloquea el desarrollo urbanístico y deja planes parciales paralizados, como ocurrió, por ejemplo, con la urbanización de Joven Futura -cuya segunda fase lleva ya una década congelada-, o bien los retrasa y encarece, como es el caso de los planes parciales de Zarandona, conocidos como ‘la Nueva Flota’, según detalló José Ramón Blázquez, presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Región de Murcia (Apirm), a La Opinión.

Ante esta denuncia, desde el Ayuntamiento explican que «la normativa básica estatal y la de desarrollo regional recoge una equidistribución de los derechos y obligaciones de propietarios y administraciones», por lo que «el propietario tiene el derecho de transformación del suelo y obtener una rentabilidad económica de ello, lo que viene acompañado de la obligación de costear las obras de urbanización y la infraestructura de conexión».

El Ayuntamiento, por su parte, asume el coste «de la ejecución de los sistemas generales, entre los que se incluyen zonas verdes como el Parque Metropolitano, el bulevar del soterramiento, conexiones con la autovía o la ejecución de equipamientos como colegios o centros de salud». Desde el Consistorio añaden que están analizando las parcelas residenciales de titularidad municipal para devolverlas al mercado y facilitar la construcción de nuevas viviendas. Además, «en muchas ocasiones, el coste deriva de las cargas que tiene el sector», concluyeron desde la Glorieta.

Inseguridad jurídica

Pero para los promotores el problema de la vivienda es multifactorial. El estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 motivó el fin de la financiación al suelo y a las obras de urbanización. Esto, unido a «la tremenda inseguridad jurídica que afecta al desarrollo del suelo, motiva que las grandes compañías adquieran solo suelo finalista, urbanizado y listo para obtener licencia», explicó Blázquez. Además, «la urbanización interior resulta muy cara por el aumento de los costes de construcción y las altas exigencias municipales», añadió el presidente de Apirm.

Así, los costes de convertir suelo urbanizable en urbanizado recaen sobre los propietarios del suelo incorporados a las Juntas de Compensación. Y, «en la medida en la que se continúen imponiendo los costes de estas infraestructuras a los desarrollos, estos se trasladarán a las viviendas y estas se encarecerán», agregó el presidente de Apirm.

Falta de servicios

A este problema, se suma, según señalan los promotores, que «no se vertebra adecuadamente el territorio a nivel servicios desde los Ayuntamientos, porque se imponen todos los costes a los nuevos desarrollos, y lo mismo sucede con las compañías suministradoras». Así, explica Blázquez, las administraciones trasladan todos los costes en infraestructuras a los nuevos ámbitos, y las Juntas de Compensación se tienen que enfrentar a unos costes excesivos que no pueden asumir ni financiar.

Al no existir infraestructuras que conecten los desarrollos, muchas unidades urbanísticas que podrían desarrollarse están bloqueadas y «hay planes parciales parados en el momento de la urbanización», relató el presidente de Apirm.

«Desgraciadamente, tras muchos años de trabajo, la asociación no ha conseguido que se permita ni si quiera el pago de estas infraestructuras por fases», lamentó Blázquez, entre otras «asignaturas pendientes que no vemos mucha voluntad de resolver».

El Ayuntamiento modificará el Plan de Infraestructuras Hidráulicas

Para los promotores, un ejemplo muy claro de la imposición de «altos pagos de infraestructuras, parte de los cuales debería pagar el Ayuntamiento», es el Plan Especial de Infraestructuras Hidráulicas (PEIH) de la ciudad de Murcia, que impone el pago de ‘Infraestructuras estructurantes’ (sistemas generales) a más de treinta planes parciales del norte y oeste de la ciudad.

Y «hay desarrollos importantes de suelo que están sufriendo retrasos muy importantes y sobrecostes por este motivo», explicó Blázquez, como, por ejemplo, los planes parciales de Zarandona, conocidos como la Nueva Flota. «Estas viviendas van a construirse tarde y mucho más caras, si al final se consigue desbloquear las Juntas», añadió el presidente de Apirm.

Sin embargo, el concejal de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, anunció a La Opinión que el Ayuntamiento trabaja en una modificación del PEIH que permitirá financiar por fases las obras hidráulicas ya ejecutadas por EMUASA.

La posibilidad de financiar por fases ya existe para las obras hidráulicas que aún no se han construido, pero con la futura modificación del PEIH esta medida se extenderá a las ya existentes.

«De este modo, las obras podrán costearse por fases, acompasándose su financiación a la ejecución de las distintas fases», resaltaron desde el Consistorio.