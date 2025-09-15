Un bebé de un año acudió en taxi al hospital tras hacerse una brecha en la cabeza en Murcia

La Asociación Vecinal de Vistabella se ha hecho eco de algunos incidentes ocurridos durante la Feria de Murcia 2025 para denunciar "situaciones inaceptables en materia de atención sanitaria y de emergencias", como expresan en un comunicado.

Resaltan, sobre todo, "dos casos especialmente graves". Uno de ellos fue el traslado de un bebé de un año, inconsciente y con una brecha en la cabeza, al hospital Virgen de la Arrixaca en un taxi y escoltado por la Policía Local, como el propio Cuerpo anunció a través de su cuenta en la red social X.

Aunque fuentes del Ayuntamiento aseguran que la atención médica en el recinto es continua y, sobre los traslados, detallan que el niño no se encontraba en La Fica cuando se hirió y que en el otro caso no se precisó asistencia médica.

Sobre el menor de un año, detallan que sus padres acudieron a los agentes que se encontraban en La Fica para solicitar ayuda un taxi que pasaba por la zona trasladó al menor para agilizar su llega a un centro sanitario.

El otro incidente fue el traslado de un herido en un furgón de la Policía Nacional ante la imposibilidad de hacerlo en ambulancia. Estos hechos, "además de constituir un riesgo inaceptable para la salud de los asistentes, evidencian la falta de previsión y de recursos adecuados en un evento que congrega a decenas de miles de personas cada jornada", lamenta la asociación vecinal.

Por ello, los vecinos han registrado formalmente varias solicitudes de información dirigidas al Ayuntamiento, la Comunidad y la Gerencia del 061 de la Región de Murcia para obtener una copia íntegra de los documentos que deberían garantizar la seguridad de la Feria y ver "si se están cumpliendo en la práctica, y si son realmente adecuados y suficientes".

“No es admisible que en pleno 2025, con miles de murcianos y murcianas disfrutando de la feria, un herido tenga que ser llevado en un furgón policial o un bebé inconsciente en un taxi. La seguridad y la salud de las personas no pueden improvisarse ni quedar en manos de soluciones de emergencia improvisadas”, señala Nacho Álvarez-Castellanos, presidente de la Asociación Vecinal de Vistabella.