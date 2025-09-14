Pedanías
Nonduermas rinde homenaje a su cronista Pedro Simón Muñoz
Dará nombre a un parque por medio de una placa en el mismo
L.O
Nonduermas ya cuenta con una denominación más en su callejero en homenaje a un vecino ilustre de a pedanía. La concejal de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, ha asistido a la colocación de la placa del recién nombrado Parque Cronista Pedro Simón Muñoz en recuerdo al que fue, entre otras actividades, el cronista oficial de esta pedanía.
La Junta Municipal de esta pedanía rinde así un emotivo homenaje a Pedro Simón Muñoz, vecino querido y respetado por todos, recordado como el cofundador del colegio ‘Luis Vives’, quien creó un vínculo con varias generaciones de ciudadanos como docente en las aulas, pero también fuera de ella.
Al acto realizado en el propio parque, ubicado en la Avenida de Alcantarilla, se han sumado familiares y vecinos en reconocimiento a su figura como pilar fundamental en la historia reciente de Nonduermas recopilando todos los acontecimientos ocurridos y dándoles difusión para dejar el legado de la crónica de su población y sus gentes.
