Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: actos y actividades para este domingo

La fiesta de Moros y Cristianos de Murcia ya dejó atrás su plato fuerte: el Gran Desfile de este sábado. Sin embargo, aún quedan tres jornadas repletas de actividades y eventos que ofrecen planes para todos los públicos.

En esta ocasión, te traemos todos los actos configurados para este domingo. No obstante, si deseas conocer lo que depara el inicio de semana, también te dejamos por aquí el programa completo de la Feria de Septiembre.

Domingo, 14 de septiembre

9 h. XXXIX Escalada a la Cresta del Gallo. Información e inscripciones en: murciaciclismo.com. C/ Rosaleda. Algezares.

10 a 13.30 h. Muestra Modelismo Naval y Radiocontrol de Murcia. Acceso libre. Jardín Cantante Mari Trini. Ronda Sur.

10 h. Torneo Tradicional de Bolos Huertanos y paseo ciclo turista por las calles de la pedanía de Los Dolores con motivo de sus fiestas patronales. Los Dolores.

De 11h a 13h. Planetario ‘Lucía y el secreto de las estrellas fugaces ‘. Destinatarios: a partir de 5 años. 12h. Planetario ‘Las aventuras de Pinocho ‘. Destinatarios: a partir de 3 años. 13h. Planetario ‘Explorando el sistema solar ‘. Destinatarios: a partir de 8 años. Reserva de plaza en la recepción y en el teléfono del museo. Precio: 1€. Museo de la Ciencia y el Agua.

11.45 h. Festividad de Ntra. Sra. de la Fuensanta. Procesión Claustral de la Virgen de la Fuensanta y posteriormente Solemne Misa Pontifical presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Manuel Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de Cartagena. Santa Iglesia Catedral de Murcia.

12 h. Diana Infantil. Moros y Cristianos. Organizada por la Mesnada Cuartel de Caballeros del Temple. Plaza de Santo Domingo.

18 h. Ofrenda de flores y presentación de los niños a la Virgen de la Arrixaca Moros y Cristianos. Iglesia de San Andrés.

18 h. Panorama Salas. Concierto de Three Generations. La Puerta Falsa.

18 h. Bando de la Huerta Doloreño. Desfile de carrozas huertanas con motivo de las fiestas patronales de Los Dolores. Los Dolores.

18.30 h. Novillada picada. Novillos de Fuente Ymbro para los novilleros Parrita, Víctor Acebo y Javier Zulueta. Plaza de Toros de Murcia.

19 h. Alarde de Arcabucería. Moros y Cristianos. Itinerario: Plaza de San Agustín, Calle García Alix, Calle Pintor Sobejano, Calle Plano de San Francisco, Avenida Teniente Flomesta, Plaza de la Cruz Roja.

20 h. Exposición y venta de las bodegas de las denominaciones de origen de Bullas, Yecla y Jumilla, Estrella de Levante, Amigos de la Marinera, D.O. Queso de Murcia, Lonchamur y ganador pastel de carne 2024: Confitería Praga. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

20 h. La Terraza de la Feria. Cata de vinos DOP Jumilla Venta de entradas en compralaentrada.com. Terraza de Los Molinos.

20 h. Acordes de Feria. Actuación de la Agrupación Musical de Beniaján. Acceso libre. Plaza de la Paja.

20 y 22 h. Cata de Lonchemur Aforo limitado: 30 personas. Acceso gratuito previa retirada de invitación (dos por persona) en la página www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10 h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

20 h. Teatro en Feria. ‘El Cabaret de los Hombres Perdidos’ de Christian Siméon y Patrick Laviosa. Precio: 20 – 24 - 27 €. Venta de entradas: en taquilla y en la web del teatro. Teatro Romea.

20.30 h. Los Atardeceres de Nuestro Aniversario. Concierto de Bang. Puente de Hierro.

20.30 h. Procesión del Santísimo Cristo de la Expiración por las calles de la pedanía. Santa Cruz.

21 h. De cuadrillas por los huertos. Actuación por el recinto de la Cuadrilla de Santa Lucía-San Ginés. Huertos del Malecón.

21 h. Representación de la Embajada de la Fundación de la Ciudad de Murcia. Moros y Cristianos. Plaza del Cardenal Belluga.

22 h. Entrega de los premios de la Feria Taurina 2024 a cargo de José María Manzanares: ‘Quite de peligro’, ‘Mejor estocada’, ‘Mejor faena’, ‘Faena más artística’ y ‘Triunfador de la feria 2024’. Organiza: Club Taurino de Murcia. Real Club Taurino de Murcia.

22 h. Actuación de La Espartera. Acceso libre. Jardín del Malecón. Escenario.