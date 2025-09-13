Junta de Gobierno
Murcia se adhiere a la Red Europea de Ciudades por la Salud Mental
La incorporación oficial será durante el próximo Congreso Mundial de Salud Mental, que se celebra en Portugal en el mes de octubre
Murcia es la primera ciudad de la Región, y una de las pioneras a nivel nacional junto a Barcelona, en unirse a la Red Europea de Ciudades de la Salud Mental (European Mental Health Cities Network, EMHCN), una alianza internacional de municipios que trabajan conjuntamente para situar la salud mental en el centro de las políticas públicas locales.
El Ayuntamiento de Murcia ya ha formalizado su adhesión a la Red, según anunció Pilar Torres, concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, tras la Junta de Gobierno celebrada este viernes, apenas dos días después del homenaje a las víctimas de suicidio con motivo del Día de la Prevención del Suicidio.
Este acuerdo busca promover políticas públicas locales basadas en la evidencia en el ámbito de la salud mental, fomentar el intercambio de buenas prácticas y experiencias entre ciudades europeas, y desarrollar proyectos innovadores y con enfoque en la equidad social, así como facilitar el acceso a financiación europea e internacional para proyectos en esta materia.
La red nace como un espacio de colaboración entre ciudades europeas, alineado con los objetivos estratégicos de la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y otros marcos globales líderes en salud mental.
La firma de este memorando representa "un compromiso político, ético y estratégico que permitirá a Murcia colaborar con otras ciudades europeas en la defensa de la dignidad humana, la inclusión, la igualdad y la justicia social", resalta el Ayuntamiento en un comunicado.
Tras la firma de esta adhesión por parte del Consistorio murciano, se formalizará la incorporación de manera oficial a la Red Europea de Ciudades de la Salud Mental durante el próximo Congreso Mundial de Salud Mental, en Barcelos (Portugal), el mes de octubre.
