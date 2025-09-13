Moros y Cristianos toman Murcia para el Gran Desfile

La fiesta de Moros y Cristianos se preparó para su día grande con el pasacalles de Bienvenida a la Fiesta, que anoche llenó de música, baile y tradición las calles del centro de la ciudad como antesala al Gran desfile de Moros y Cristianos, que partirá mañana, sobre las ocho de la tarde, desde Alameda de Colón.

El desfile de Bienvenida a la Fiesta partió anoche de la calle de la Merced, encabezado por las Abanderadas de la Federación, tanto infantiles como adultas, seguidas del presidente, los embajadores, la Festera del Año y la Junta Directiva. La banda de música Guadalupana animaba el ambiente tras ellos, y, a continuación, la tradición ‘desfiló’ por el centro de Murcia gracias a las quince kábilas y mesnadas que la mantienen viva.

Finalmente, el cortejo desembocó en la Glorieta de España, donde el alcalde, José Ballesta, participó en el Acto de Bienvenida a la Fiesta desde el balcón del Ayuntamiento.

Gran desfile

Aunque los actos más relevantes de estas fiestas se celebrarán mañana. Desde el mediodía comenzarán los festejos con la concentración de asociaciones y un pasacalles festero, seguido de la Fiesta Festera en la plaza Julián Romea, desde las doce hasta las siete de la tarde.

Finalmente, una hora más tarde está prevista la salida del Gran desfile de Moros y Cristianos, que partirá desde Alameda de Colón hasta llegar a la plaza de la Fuensanta.

Aunque los festejos se extienden hasta el lunes, con eventos como la representación de la Embajada de la Fundación de la Ciudad de Murcia , que será el domingo a las nueve de la noche en la plaza del Cardenal Belluga.

Y, ya el lunes a las nueve y media de la noche, tendrá lugar el desfile de la Entrada Triunfal del Infante Alfonso de Castilla, que culminará en la plaza del Cardenal Belluga, donde también será la Embajada de la Entrega de Llaves.