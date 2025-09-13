Miriam Alegría desata la fiesta en Nonduermas con un cómico pregón

Nonduermas vivió la noche del viernes el saludo del alcalde, la lectura del pregón, la coronación de las reinas y la presentación de Don Limón en el marco de sus fiestas populares, que se celebran hasta el próximo 16 de septiembre, cuando culminarán con la tradicional Quema de Don Limón. Y este año la 'voz de la fiesta' es la conocida creadora de contenido y colaboradora de La Opinión, Miriam Alegría, quien se estrenó como pregonera en la tierra de su pareja.

En su discurso, Miriam Alegría —que se encuentra en la recta final de su embarazo— mezcló humor y reivindicación, a la vez que recorrió la historia, el presente y los valores de la pedanía murciana, rindió homenaje a Nuestra Señora de Cortes y puso en valor la huerta murciana, todo ello en verso.

Las obras del AVE y la financiación a nivel local fueron algunos de los reclamos, así como el desarrollo urbanístico y la escasez de agua. Pero el pregón que ofreció Alegría se centró más en resaltar la huerta de Murcia, su historia y los mayores reclamos de la localidad, como la Ermita y Funes, e incluso explicó el origen de la palabra que designa a la pedanía:

"El nombre viene de antaño,

del siglo catorce si no te engaño,

cuando los moriscos acechaban,

los centinelas de la reconquista gritaban:

¡Non duermas! y así, pues se despertaban"

La fiesta ya anda suelta por las calles de Nonduermas con eventos muy variados: campeonato de ping-pong, carrera popular, desfile de carrozas, concurso de paellas y carreras infantiles, además de actuaciones musicales y el monólogo de Javi Chou, entre otros eventos. Además, habrá una degustación de migas, reparto de cerveza y degustaciones sorpresa.

Pregón

Buenas noches mi Nonduermas,

menudo reto me espera,

primera vez siendo pregonera…

¡no me llevéis a la hoguera!

Que daré a luz en unos días,

con mi barriga de bandera,

y en el pueblo de mi suegro…

¡a ver si me deshereda!

Nunca he sido pregonera,

pero como murciana, valiente y pionera,

me dije: “¡Chacha, hazlo rimando,

que así la gente se entera!”

¿Y por qué simplificarme la vida

con un textillo sin más?

Mejor complicarme un poquico…

y a la familia impresionar.

Es tan tremendo este honor,

que cuando se me contactó,

no pude decir que no.

Por el honor y por la presión,

de toda la comisión,

todas ellas mujer,

mejor dicho: ¡mujerón!

Así que vamos al lío,

a ver qué nos sale de este cantar,

porque la familia del esposo mío,

lleva siglos por acá.

¡Desde 1740! En serio, sin exagerar,

el primer Párraga que he encontrado,

que me he puesto a investigar.

¡Nonduermas!, qué nombre tan curioso,

suena a presagio gracioso,

y es que en tres semanas, con gran alboroto,

nacerá este señorito

y lo de dormir… que se lo cuenten a otro.

Ahora en serio,

el nombre viene de antaño,

del siglo catorce si no te engaño,

cuando los moriscos acechaban,

los centinelas de la reconquista gritaban:

¡Non duermas! y así, pues se despertaban.

Por aquí han pasado reyes y santas,

según la historia y el tiempo canta.

El primero, el rey Alfonso Doce,

quien dejando su palacio y su corte,

caminó desde la vecina Alcantarilla

por huerta inundada, sin flor ni semilla.

Te hablo de la riada de Santa Teresa,

tragedia triste, que aún nos pesa.

Y más de un siglo después,

en mil novecientos noventa y cuatro,

bajó nuestra Fuensanta querida

para pasar un buen rato.

El pueblo al acompañamiento,

de flores las calles llenaron,

con música y campanas al viento,

y con devoción la llevaron.

Si cierro los ojos

y pienso en esta Nonduermas querida,

veo la huerta murciana, tan fértil, tan viva,

como esa novia que cantan de oro, esmeralda y rubí,

pero devota de Nuestra Señora de Cortes,

y que se casaría aquí.

Escucho el murmullo del agua,

es la acequia que a veces habla,

contando historias de nuestros ancianos,

que vivieron entre tinajas.

Y me cuentan los mayores,

con su memoria callada,

que la huerta era antes

cielo abierto cuál galaxia,

de noches tan estrelladas

que se veía la vía láctea,

y se pedían deseos

si caía la iluminada.

Chapuzones en la acequia

cuando el verano apretaba,

tomar la fresca en la puerta

o las meriendas que robaban

de algún huerto de paso,

sin que nadie se enfadara.

En la huerta de Nonduermas,

crecen tesoros sencillos,

parras, granados, palmeras

y nísperos amarillos.

Caquiles que endulzan el aire,

o higueras que dan buen cobijo.

Nonduermas tres hijas tiene:

Media Legua, es la mayor,

guardiana de fe y memoria,

la que late con amor.

La Ermita sería la mediana,

siempre alegre y bulliciosa,

y Funes, la más pequeña,

joven, fuerte y orgullosa.

Tres hijos, que son tres almas

que en septiembre se iluminan,

se dan la mano en el pueblo

y ahora unidos ya caminan.

Por el carril un ratero murciano ladra,

unas gallinas felices y un gallo que no se calla,

una gata recién parida,

que a sus gatos amamanta…

qué bonica que es la huerta, nena,

qué bonica que es su alma.

Muchacho, no hagas más casas,

que la huerta se me acaba,

las acequias se abandonan

y nos va a faltar el agua.

Sé que mandan los ladrillos,

pero ¿qué dirás a tu chiquillo?

¿Que el limonero es un árbol

en la prehistoria perdido?

Ojo, si este vergel se acabara,

perderíamos los ensayos del Pimiento,

la mejor banda sonora, no te miento:

castañuelas y bandurrias que trae el viento,

un refajo, un zaragüel,

una parranda… ¡qué talento!

Si tienes un mal día,

da una vuelta por la huerta

y verás tú qué contento.

En el imaginario mío,

con colores van estos cantos:

naranja, rosa y colorao,

para un cielo huertano

que ni Dalí ha pintao.

Y mira que yo he viajado,

casi 50 países he visitado,

ni Maldivas, ni Pekín, ni el mexicano,

se compara, cariño,

a nuestro atardecer murciano.

Yo, que trabajo en redes

encuentro en este lugar

que sin postureo, ni poses

y con la cara al natural,

y el “me gusta” más sincero

es un saludo en tu portal.

Ahora lo llaman romantizar,

pero para mí… es lo normal,

ni un millón de seguidores

lograrán jamás cambiar

lo que siento por Nonduermas,

esta tierra sin igual.

Bueno…

el pueblo está muy bonico,

pero me faltan cosicas para hacerlo más especial:

¡Ballesta! un ambulatorio nuevo

o termíname el centro municipal.

También faltan unas pistas

pa’ los críos, pa’ jugar,

no hace falta que sean de lujo,

pero que no las tengan que saltar.

Que me terminen el AVE

y me empiecen el bulevar,

ese que empezó hace años

y aún está sin acabar.

Que se sienten con Isidro,

y no sólo para escuchar,

todo esto ya está dicho,

ahora toca ejecutar.

Y ya que estoy pidiendo… pido,

un entorno seguro y con libertad,

que las mujeres hablemos

se nos escuche de verdad.

Una convivencia buena,

respetando nuestra comunidad.

Que nos den más presupuesto,

que esa partida… eso no es na,

y todavía sin dinero,

a Nonduermas hacemos brillar.

Y qué decir de sus fiestas,

que son pura tradición,

con Nuestra Señora de Cortes

latiendo fuerte en el corazón.

Peñas, barracas, verbenas,

carreras y procesión,

y ese olor a longaniza y migas

que se cuela en el balcón.

Aquí el vecino saluda,

sin conocerte al cruzarte,

porque septiembre en Nonduermas

es brindar y celebrarte.

Aquí los niños van libres,

con la bici por la calle,

y los mayores conversan

sin reloj y sin detalle,

porque el tiempo es un regalo,

que hace que tu alma estalle.

Me voy a ir despidiendo,

y dejo paso a las reinas y a Don Limón,

que me queda poco aliento

con esta barriga en acción.

No sin antes deciros,

con el corazón en la mano,

que disfrutar de Nonduermas

es un orgullo huertano.

Y antes de terminar,

quiero daros las gracias de verdad,

por acogerme con cariño,

por darme vuestra amistad.

A cada vecino y vecina,

a cada peña y comisión,

a los que hacen que esta fiesta

toque fuerte el corazón.

Que Nuestra Señora de Cortes nos cuide,

y que nunca falte la unión…

¡porque juntos, queridos míos,

no hay posible apagón!

¡Viva Nuestra Señora de Cortes!

¡Viva Nonduermas!