Liliana Mellado asume el cargo de coordinadora municipal de IU-Verdes "con la fuerza de la calle"

Celebrada la Asamblea Municipal de Izquierda Unida-Verdes Murcia, Liliana Mellado ha resultado elegida con el 96 por ciento de los votos de las y los militantes.

Mellado ha presentado a la asamblea un programa político centrado en las vecinas y vecinos del municipio de Murcia, prestando especial atención a las pedanías y al transporte público (Liliana Mellado es una de la co-fundadoras de la Plataforma en Defensa del Transporte).

"Sabemos que Murcia necesita un cambio de rumbo -asegura-, el municipio debe ser sostenible, ecológico y feminista, con una base firme en la defensa de los servicios públicos, una gestión mejor de los residuos, un transporte público adaptado a las necesidades de las familias trabajadoras y una labor importante en vivienda -cómo construir sin destruir paisaje, huerta, patrimonio-. Necesitamos un municipio que mire más allá de las fiestas", indicó.

Mellado "es una vecina más, una huertana acostumbrada al trabajo duro, sabe cavar en la tierra y recoger sus frutos. Su coche y su furgoneta están llenos de herramientas del campo: azadas, cañizo o podaderas", apuntan desde la formación. Con ellas hizo la ruta de la Región en la campaña de 2023, cuando fue elegida número 2 regional de Sumar para el Congreso de los diputados, inmediatamente después de Javier Sánchez Serna.

Tiene 40 años y estudios administrativos. Reside en Rincón de Seca. Es funcionaria interina del Ayuntamiento de Molina de Segura, ejerciendo de conserje en un colegio de ese municipio.

También es socia cooperativista en El Huertanico, empresa que cultiva y comercializa fruta autóctona e imparte formación sobre la Huerta murciana (sistemas de riego, historia, patrimonio, agricultura); recupera los cultivos autóctonos de cítricos, habas o coles en una parcela de huerta tradicional.

Miembro activo en diversas asociaciones y movimientos sociales como la asociación La Huerta se Defiende, Plataforma en Defensa del Transporte, las 'Marchas', Huerta Viva o Murcia lab. Durante la legislatura 2015-2019 fue vocal en la Junta Municipal de Rincón de Seca por Cambiemos Murcia.