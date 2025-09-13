Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: actos y actividades para este sábado

El de hoy en Murcia no es un día más de fiesta, repleto de actividades y con un sinfín de actos, no. Este sábado tiene lugar el Gran Desfile de Moros y Cristianos de Murcia, un evento que desde este año está declarado como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

Aquí podrás encontrar su itinerario y hora. Como también lo podrás hacer del resto de actividades, que a continuación te dejamos por aquí para que les eches un vistazo. Si estás interesado en los actos de los siguientes días, aquí tienes el programa completo.

Sábado, 13 de septiembre

11h. Planetario ‘3,2,1, ¡Despegamos!’. Destinatarios: a partir de 5 años. A las 12h. Planetario ‘Pato y las estaciones’. Destinatarios: a partir de 3 años. 13h. Planetario ‘Una estrella para Cervantes’. Destinatarios: a partir de 8 años. Reserva de plaza en la recepción y en el teléfono del museo. Precio: 1€. Museo de la Ciencia y el Agua.

12 h. Pasacalles de Dulzainas y percusión ‘La Chirimía de Murcia’ con la presentación de los cabezudos realizados por la Escuela de Arte de la Región de Murcia representando a 10 personajes murcianos. Por las calles del centro peatonal para acabar en Alfonso X.

12h. Moros y Cristianos. Plaza de la Cruz. Concentración y Pasacalles Festero en formación de Kábilas y Mesnadas. Itinerario: Plaza de la Cruz, Calle Trapería, Plaza de Santo Domingo.

12 h. Ruta de la tapa y el Cocktail 2025. Los Dolores

12 h. Encierro de toros infantil. Organiza: Toros Sureste Plaza de Toros de Murcia. Ubicación: Paseo Alfonso X, el Sabio.

12 a 19 h. Moros y Cristianos. Fiesta Festera. Plaza de Romea.

12.30 h. Lemon Pop. Concierto ‘Estrella Fugaz’ (showcase acústico). Locoloco Vintage.

13 h. Aperitivos taurinos 2025. Tertulia taurina. Cristóbal Parra ‘Parrita’ y Víctor Acebo. Organiza: Club Taurino de Murcia. Real Club Taurino de Murcia.

17 h. Desfile de carrozas por la pedanía de Santa Cruz con motivo de sus fiestas patronales. Santa Cruz.

20 h. La Terraza de la Feria. Actuación de Dingy DJ. Acceso Gratuito. Terraza de Los Molinos.

20 h. Exposición y venta de las bodegas de las denominaciones de origen de Bullas, Yecla y Jumilla, Estrella de Levante, Amigos de la Marinera, D.O. Queso de Murcia, Lonchamur y ganador pastel de carne 2024: Confitería Praga. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

20 h. Acordes de Feria. Actuación de la Agrupación Musical de Guadalupe. Acceso libre. Plaza de la Paja.

20 y 22 h. Cata de vino DO Bullas Bodega Balcona Aforo limitado: 30 personas Acceso gratuito previa retirada de invitación (dos por persona) en la página www.compralaentrada.com. Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10 h Huertos del Malecón. Zona de expositores.

20 h. Gran Desfile de Moros y Cristianos de Murcia. Con el siguiente itinerario: Alameda de Colón, Plaza de Camachos, Calle Canalejas, Puente de los Peligros, Gran Vía Escultor Salzillo, Plaza Fuensanta. Fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.

20.30 h. Los Atardeceres de Nuestro Aniversario. Concierto de Cuarteto Assai. Puente de Hierro.

20.30 h. Lemon Pop. Concierto de León Benavente y artistas invitados. Venta de entradas en compralaentrada.com. Precio: 25€ anticipada, 30€ en taquilla. Auditorio Murcia Parque.

21 h. Teatro en Feria. ‘El Cabaret de los Hombres Perdidos’ de Christian Siméon y Patrick Laviosa. Precio: 20 – 24 - 27 €. Venta de entradas: en taquilla y en la web del teatro. Teatro Romea.

21 h. De cuadrillas por los huertos. Actuación por el recinto de la Cuadrilla de Zaraíche. Huertos del Malecón.

22 h. Actuación de El Legado, tributo a ‘El Barrio’. Acceso libre. Jardín del Malecón. Escenario.

22 h. Panorama Salas. Concierto de David Moya David de Gregorio. La Puerta Falsa.

22 h. Concierto Indie Dolorense Fest 2025 con el grupo ‘Los Indiscretos’. Recinto La Parranda. Los Dolores.

22 h. Panorama Salas. Concierto de Illusion + Vatican Spectrum + Pnuk. Sala Spectrum.

22 h. Panorama Salas. Concierto de Indio Silva. Boca del Lobo.