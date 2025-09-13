Establecen un dispositivo de seguridad especial para El Valle y Carrascoy por la Romería

La Romería de la Fuensanta, una de las celebraciones más multitudinarias de Murcia, contará este año con un dispositivo especial organizado por la Comunidad, a través de la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática, con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y prevenir cualquier incidencia ambiental en el Parque Regional de El Valle y Carrascoy.

El operativo, que movilizará a más de 50 efectivos, se desplegará desde las 16.00 horas del lunes 15 de septiembre hasta la noche del día 16, coincidiendo con la llegada y el regreso de la patrona a su Santuario. La presencia de decenas de miles de personas en el entorno natural obliga a un esfuerzo extraordinario de vigilancia, con el que el Gobierno regional demuestra su compromiso tanto con la protección del patrimonio natural como con la garantía del libre ejercicio de las tradiciones populares.

Los Agentes Medioambientales estarán presentes en los sectores del Parque Regional que históricamente han presentado mayor riesgo de incendios forestales. Realizarán labores de control de uso público, con especial atención a la prevención de hogueras en áreas no autorizadas, el control del lanzamiento de pirotecnia, la gestión de residuos y el respeto a la flora y fauna del espacio natural.

Además, el dispositivo contará con brigadas forestales y brigadas de intervención rápida (BIR), que estarán desplegadas en puntos estratégicos para asegurar una rápida respuesta ante cualquier eventualidad. También se activará la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), así como la Brigada Técnica, que aportará información precisa y en tiempo real sobre las condiciones meteorológicas, de riesgo y de comunicaciones. Además, se mantendrán en alerta máxima todos los puestos de la red fija de vigilancia contra incendios forestales, la denominada Malla ECO.

El día 15, víspera de la celebración, se desplegarán en el área de influencia de la Romería ocho Agentes Medioambientales, una Brigada Forestal y una Brigada de Intervención Rápida. El día 16, jornada central, el operativo se reforzará con nueve Agentes Medioambientales, una Brigada Forestal y tres de Intervención Rápida, además de los recursos ordinarios que operan de forma permanente.

En total, participarán de manera directa 17 Agentes Medioambientales, dos Brigadas de Bomberos Forestales, cuatro Brigadas de Intervención Rápida y varias unidades técnicas. El plan está preparado para ser ampliado con más efectivos de la Unidad de Defensa contra Incendios Forestales (UDIF) si fuera necesario.