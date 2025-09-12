Estas son las actividades de la Semana Europea de la Movilidad en Murcia

Murcia se suma a la Semana Europea de la Movilidad del 16 al 22 de septiembre, con un programa de actividades que incluye rutas, talleres, visitas guiadas, mercadillos y un parque infantil de tráfico, según detalló el Concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, tras la Junta de Gobierno celebrada este viernes.

El transporte público será gratis los días 16 y 22 de septiembre, coincidiendo con dos fechas clave: la Romería y el Día Sin Coches. Aunque la programación incluye más de una treintena de actividades para todos los públicos.

Esta iniciativa se lleva a cabo de forma simultánea en casi 500 municipios españoles y más de 3.300 en todo el continente europeo bajo el lema 'Movilidad para todas las personas'.

Transporte

La semana comenzará el martes 16 con ‘Twin Rider', una acción participativa en la que varios vecinos realizarán trayectos reales desde sus pedanías hasta el centro en diferentes modos de transporte (coche, bicicleta y autobús), para comparar tiempo, coste, estrés y comodidad. Un reto urbano que busca "demostrar que moverse de forma sostenible es posible y ventajoso", resalta el Ayuntamiento en un comunicado.

Caminar tiene premio Además, Muñoz ha recordado que, durante todo este mes, caminar, usar el transporte público, montar en bici o reciclar tiene premio. Cerca de 300 personas se han sumado ya al reto ´Murcia muévete´ al registrarse en la aplicación móvil Liight con el código 'murcia25'. Así, se podrán sumar puntos con los desplazamientos y canjearlos por boletos de sorteos de premios como entradas de cine, relojes, gorras, bonos de transporte público o descuentos en comercios locales.

En el marco de esta semana, el transporte público será gratis los días 16 y 22 de septiembre, coincidiendo con dos fechas clave: la Romería y el Día Sin Coches. A esto se suman rutas en bicicleta y paseos inclusivos, talleres educativos, charlas en centros escolares, actividades en bibliotecas, mercadillos sostenibles y jornadas de puertas abiertas en el Parque Infantil de Tráfico. El objetivo: sensibilizar a la ciudadanía sobre "los efectos del uso irracional del coche", detallan desde el Consistorio, y promover una movilidad "más limpia, accesible, asequible y saludable".

Parking day y rutas guiadas

El viernes se celebrará del ´Parking Day´, en la calle Dr. Fleming, donde las plazas de aparcamiento se convertirán en escenario de talleres, actuaciones, teatro, poesía y un mercadillo. Al día siguiente, el patrimonio será el protagonista con rutas guiadas por la ciudad, para disfrutar de la ´Murcia Clásica´, la ´Murcia Barroca´ o la ´Murcia Medieval´.

El sábado también tendrá lugar una yincana de visita de patrimonio, en una actividad organizada en colaboración con la Concejalía de Turismo. Además, esa misma tarde, se celebrará también una ruta en bici con el nombre del ´Conde de Floridablanca´, que iniciará con una visita al Museo Hidráulico de Los Molinos del Río y recorrerá el río y la Vía Verde.

Y la plaza de la Universidad acogerá una una exhibición de trial bici a las 7 de la tarde, antes de recibir la llegada de la Vuelta a Murcia Solidaria 'Cris contra el Cáncer'.

Para cerrar el fin de semana, se llevará a cabo la ruta ´En bici sin edad´, con sidecars y remolques, asistido entre la rueda de La Ñora y el Molino de la Pólvora, con la Aljufía como eje vertebrador, para favorecer la inclusión de personas mayores y con problemas de movilidad.

Día sin coches

El lunes 22 concluirá la semana de actividades con el Día Sin Coches, cuando el transporte público será gratis y un bicibús recorrerá la huerta desde los colegios de La Raya y Rincón de Seca hasta el Parque Infantil Móvil de Tráfico.

La calle Actor José Crespo será ese día el epicentro de las actividades, con talleres de pintura, exhibiciones, demostraciones del Club de Patinaje Murcia, y una oportunidad para aprender a montar en bicicleta.

Además, los participantes podrán aprender a hacer reparaciones rápidas y puesta a punto de la bicicleta de mano de la Asociación Bicihuerta.

Leo y pedaleo

La Red Municipal de Bibliotecas también se suma a esta semana con una propuesta educativa y lúdica dirigida a los alumnos de 5º y 6º de Primaria bajo el título de 'Leo & Pedaleo: En busca de la bicicleta perdida'.

Esta actividad, que se llevará a cabo en las bibliotecas de Javalí Nuevo, Sangonera la Verde, El Puntal y El Carmen, permitirá a los escolares convertirse en 'detectives literarios', pues los participantes deberán seguir pistas escondidas por toda la biblioteca, resolver enigmas, superar retos mentales y abrir candados secretos para encontrar la bicicleta desaparecida del favorito para alzarse con el triunfo de la Gran carrera ciclista Murcia 1200.

La iniciativa tiene como objetivo fomentar la movilidad sostenible, el trabajo en equipo y el pensamiento lógico, y serán invitados los centros educativos cercanos.