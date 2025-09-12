Romería
Pin de la Virgen de la Fuensanta: Una insignia única, bendecida en la Catedral de Murcia
Los lectores de La Opinión pueden hacerse con una insignia exclusiva de la Patrona el próximo martes, 16 de septiembre
Como ya es tradición, los lectores de La Opinión pueden hacerse con un pin bendecido de la Virgen de la Fuensanta el próximo martes, 16 de septiembre, día en que se celebra la romería en la que la Patrona de Murcia regresa a su Santuario en Algezares al concluir la Feria de Septiembre.
Las insignias de la Morenica fueron bendecidas ayer en exclusiva para nuestros lectores, en el interior de la Catedral de Murcia y ante la imagen de la Virgen durante su estancia en Murcia con motivo de las fiestas.
Se trata de un buen recuerdo para conmemorar la jornada de clausura de la Feria de Murcia 2025 y en la que ‘La Morenica’ sube hasta su Santuario del monte tras la misa de despedida, que muestra la imagen de un primer plano de la Fuensanta y el niño con el fondo azul del cielo y el manto azul marino.
La Fuensanta se ganó el título de Patrona de los murcianos a raíz de una larga sequía, hasta que el 17 de enero de 1694, por primera vez, se acuerda bajar la imagen de la Virgen hasta Murcia, por el camino de Algezares hasta el convento de Capuchinos, y las crónicas de la época narran que, al concluir la rogativa, llovió en abundancia e incluso llegó a nevar.
El milagro del agua se repitió en las sucesivas romerías y la Virgen de la Fuensanta comenzó a hacer sombra a la entonces Patrona, Santa María de la Arrixaca, hasta que terminó por ser nombrada como nueva Patrona de la Ciudad y su Huerta en 1731.
- Cancelados los avisos por lluvias y tormentas este martes 9 de septiembre en la Región
- Murcia, de las mejores localizaciones para ver el eclipse el 7 de septiembre: esta es la mejor hora y solo durará 30 minutos
- Fue la ciudad más importante de Europa 4.000 años atrás y ahora es un impresionante pueblo de Murcia
- Le cobran 81€ por cenar en la Feria de Murcia y denuncia públicamente el servicio: 'No vayáis; les pedí ticket y me dieron una hoja de cuaderno
- En directo: Real Murcia-Juventud Torremolinos
- El fuego se desata en un garaje de Murcia
- Condena de 4 años de prisión para los principales acusados de la Púnica murciana
- Se pide a los hogares murcianos que aseguren puertas y ventanas: a partir del 1 de septiembre