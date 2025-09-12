Pin de la Virgen de la Fuensanta: Una insignia única, bendecida en la Catedral de Murcia

Como ya es tradición, los lectores de La Opinión pueden hacerse con un pin bendecido de la Virgen de la Fuensanta el próximo martes, 16 de septiembre, día en que se celebra la romería en la que la Patrona de Murcia regresa a su Santuario en Algezares al concluir la Feria de Septiembre.

Las insignias de la Morenica fueron bendecidas ayer en exclusiva para nuestros lectores, en el interior de la Catedral de Murcia y ante la imagen de la Virgen durante su estancia en Murcia con motivo de las fiestas.

Se trata de un buen recuerdo para conmemorar la jornada de clausura de la Feria de Murcia 2025 y en la que ‘La Morenica’ sube hasta su Santuario del monte tras la misa de despedida, que muestra la imagen de un primer plano de la Fuensanta y el niño con el fondo azul del cielo y el manto azul marino.

Las medallas de la Fuensanta, recién bendecidas en la Catedral de Murcia. / Israel Sánchez

La Fuensanta se ganó el título de Patrona de los murcianos a raíz de una larga sequía, hasta que el 17 de enero de 1694, por primera vez, se acuerda bajar la imagen de la Virgen hasta Murcia, por el camino de Algezares hasta el convento de Capuchinos, y las crónicas de la época narran que, al concluir la rogativa, llovió en abundancia e incluso llegó a nevar.

El milagro del agua se repitió en las sucesivas romerías y la Virgen de la Fuensanta comenzó a hacer sombra a la entonces Patrona, Santa María de la Arrixaca, hasta que terminó por ser nombrada como nueva Patrona de la Ciudad y su Huerta en 1731.