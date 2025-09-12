Aprobada una moción contra los conciertos en Churra por unanimidad

Los vecinos de Churra continúan en contra de los conciertos que acogen el estadio Enrique Roca, el Espacio Norte y el centro comercial Thader, y su malestar ha llegado al Pleno de Junta Municipal de la localidad en forma de una moción que ha sido aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos.

"La plataforma de vecinos pidió que les echaran una mano, y ahí está la Junta Municipal", explicó a La Opinión José Antonio Cuevas, alcalde pedáneo de Churra, por lo que mandaron un escrito al Ayuntamiento, pero "son ellos los que tienen que estudiar la medida a tomar", explicó Cuevas, quien también detalló que el asunto está "muy judicializado".

En la sesión plenaria del 9 de septiembre también estuvieron presentes varios vecinos, en concreto, representantes de la comunidad de vecinos Finca Lo de Casas, que aportaron sus testimonios y reclamaciones.

Los representantes de los vecinos advierten, también, que en los próximos meses está previsto abrir una residencia de ancianos, "que a efectos de la normativa de ruido es objeto de especial protección y, de no cambiar la ubicación de los conciertos, sus residentes se verán muy afectados", explican los representantes de Finca Lo de Casas, que agradecen el apoyo de sus representantes locales de Churra.

Además, los representantes de los vecinos denunciaron que los conciertos celebrados carecen de licencia de actividades y "que su autorización por las autoridades es de dudosa legalidad, al anunciarse y hacerse uso de un recinto de forma continuada y habitual. Además de los conciertos ya celebrados en el 2024 y en el 2025 que ya tienen anunciados", detallan en un comunicado.

"Los vecinos reclaman que los alrededores del estadio de fútbol Enrique Roca, Espacio Norte y el centro comercial El Thader no son lugares adecuados para conciertos multitudinarios y eventos ruidosos, como tampoco lo es el centro de la ciudad", explican los representantes de Finca Lo de Casas, quienes también ponen como ejemplo al Ayuntamiento de Molina de Segura, "que, en una actuación coherente, pensando siempre en sus ciudadanos, ha ubicado un recinto para actuaciones musicales en la zona industrial, evitando así perjuicios a los vecinos".