Festejos
Miriam Alegría será la pregonera de las Fiestas de Nonduermas
Tras el pregón, llegará el momento de la coronación de las reinas y la presentación de Don Limón
Nonduermas está de fiesta hasta el 16 de septiembre y cuenta con una agenda repleta de actividades y una voz murciana muy conocida para la lectura del pregón: Miriam Alegría, creadora de contenido y colaboradora de La Opinión que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram y TikTok.
Los festejos arrancaron este miércoles, aunque la inauguración oficial de la fiesta será el viernes 12 de septiembre a las 22:30 horas. Tras el saludo del alcalde llegará el turno de la lectura del pregón, a cargo de Miriam Alegría, que le aportará un toque divertido, pero también reivindicativo. Y, tras el pregón, llegará el momento de la coronación de las reinas y la presentación de Don Limón.
La fotógrafa, conferenciante y creadora de contenido murciana fue propuesta por la Comisión de Fiestas de Nonduermas, compuesta íntegramente por mujeres "que cada año trabajan para mantener viva la tradición y el espíritu festivo del pueblo", resalta Alegría el papel de la Comisión.
La también autora del libro 'El poder de verte bien' expresa a esta Redacción la alegría que siente al ser pregonera por primera vez en el pueblo de su suegro
En su discurso, Miriam Alegría —que se encuentra en la recta final de su embarazo— recorrerá la historia, el presente y los valores de Nonduermas, rendirá homenaje a Nuestra Señora de Cortes y pondrá en valor la huerta murciana.
Eventos destacados
- Deporte y tradición: Campeonato de ping-pong, carrera popular, desfile de carrozas, concurso de paellas y carreras infantiles.
- Actos culturales y festivos: Monólogo de Javi Chou, actuaciones musicales como el grupo flamenco “El Patio” o un tributo a ABBA, noches de DJ y pasacalles con batucada.
- Gastronomía popular: Degustación de migas, reparto de cerveza y degustaciones sorpresa.
- Actos religiosos: Solemne eucaristía, ofrenda floral y procesión en honor a Nuestra Señora de Cortes, así como el regreso del Santísimo Niño de Burgos a su ermita.
- Las fiestas concluirán el martes 16 con la tradicional Quema de Don Limón. Se puede consultar el programa completo en el perfil de instagram @vivenonduermas
