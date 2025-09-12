Miriam Alegría será la pregonera de las Fiestas de Nonduermas

Nonduermas está de fiesta hasta el 16 de septiembre y cuenta con una agenda repleta de actividades y una voz murciana muy conocida para la lectura del pregón: Miriam Alegría, creadora de contenido y colaboradora de La Opinión que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram y TikTok.

Los festejos arrancaron este miércoles, aunque la inauguración oficial de la fiesta será el viernes 12 de septiembre a las 22:30 horas. Tras el saludo del alcalde llegará el turno de la lectura del pregón, a cargo de Miriam Alegría, que le aportará un toque divertido, pero también reivindicativo. Y, tras el pregón, llegará el momento de la coronación de las reinas y la presentación de Don Limón.

La fotógrafa, conferenciante y creadora de contenido murciana fue propuesta por la Comisión de Fiestas de Nonduermas, compuesta íntegramente por mujeres "que cada año trabajan para mantener viva la tradición y el espíritu festivo del pueblo", resalta Alegría el papel de la Comisión.

La también autora del libro 'El poder de verte bien' expresa a esta Redacción la alegría que siente al ser pregonera por primera vez en el pueblo de su suegro

En su discurso, Miriam Alegría —que se encuentra en la recta final de su embarazo— recorrerá la historia, el presente y los valores de Nonduermas, rendirá homenaje a Nuestra Señora de Cortes y pondrá en valor la huerta murciana.

Eventos destacados