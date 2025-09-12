Juan Antonio Carrillo: el hombre que cocinó con amor, construyó con sus manos y dejó un legado que sabe a hogar

Ayer, miércoles 10 de septiembre, el alma de Santa Ana se elevó en silencio. Según Las Gastrocrónicas, Juan Antonio Carrillo Carrillo, fundador del emblemático restaurante familiar, padre, esposo, soñador y maestro de la hospitalidad sencilla, falleció rodeado del amor que él mismo sembró durante toda una vida.

Su partida deja un vacío profundo, pero también un legado inquebrantable: el de un hombre que supo convertir una idea en un reino de encuentros, tradición y buen comer.

El velatorio se celebró en el Tanatorio Murcia Salzillo, Sala 1, y el adiós definitivo tuvo lugar ayer 11 de septiembre, a las 17:00 horas, en la parroquia de Los Ramos, donde familiares, amigos, comensales y vecinos se reunieron para despedir a quien, con sus propias manos y junto a su esposa Ana Isabel Sánchez, levantó un sueño sobre tierra con historia: allí donde hace dos siglos existió un ventorrillo —y donde nació Ana Isabel—, ellos construyeron un hogar para los demás.

Fundador del restaurante Santa Ana en Los Ramos, padre de seis hijos —entre ellos la chef Estrella Carrillo— y alma de una historia que comenzó hace 200 años en un ventorrillo

Con la ilusión como motor y la familia como equipo, Juan Antonio guió a sus seis hijos —Tomás, Julia, Ana, Juan Antonio, Lidia y Estrella— en una aventura que trascendió lo gastronómico. Santa Ana no es solo un restaurante: es un símbolo de unión, esfuerzo compartido y respeto por lo hecho con cariño. “Papá nos enseñó el amor al trabajo, siempre desde la humildad”, escriben sus hijos. “Su legado seguirá vivo en cada rincón… y en nuestros corazones”.

Para muchos, Estrella Carrillo —hoy una de las chefs más reconocidas de la Región— es el rostro visible de Santa Ana. Pero ella, con lágrimas de gratitud, lo sabe mejor que nadie: “Todos tenemos unos padres maravillosos, pero los míos son diferentes. Nunca podré agradecerles todo lo que han hecho y hacen por mí”. Sus hermanas, Julia y Lidia, se suman al homenaje: “Somos unas hijas con mucha suerte. Sin duda, los mejores papás que hemos podido tener”.

Ayer se fue, pero su esencia seguirá en cada mesa servida, en cada risa compartida y en cada receta que nació de su humildad

Con apenas 18 años, Estrella entró en la cocina del mesón familiar. Hoy, ese mesón es referencia regional. Pero detrás de cada celebración, de cada plato servido con orgullo, estaba la mirada serena, la palabra justa y la ética incansable de Juan Antonio: un hombre que creía que el verdadero éxito no se mide en facturas, sino en abrazos, en recuerdos compartidos, en mesas llenas de risas.

En las redes, el cariño ha sido unánime: “Descanse en paz. Un fuerte abrazo”, escribe Francisco Hernández. “Ya vuela sin cargas”, dice Silvia Arenas. “Un orgullo saber que se valora el legado que deja”, añade Juande Cano. “Gran familia”, resume Pchelo Cano. Y así, uno a uno, cientos de mensajes dibujan el retrato de un hombre querido, respetado, admirado. “Gracias, papá, por tanto. Tu esposa e hijos, que siempre te querrán.”

Hoy, Santa Ana no abrirá sus puertas. No por luto, sino por amor. Porque hay días en que el silencio pesa más que las ollas, y el recuerdo sabe mejor que cualquier plato. Juan Antonio Carrillo se fue… pero su casa sigue en pie. Y su mesa, siempre estará puesta para quienes lo amaron.