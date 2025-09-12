Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: programa de actos y actividades para este viernes

Ya está aquí uno de los fines de semana más importantes del año para los murcianos. A falta de solo cuatro días para la romería de la Fuensanta, que marca el final de la Feria de Murcia (aunque hay más actividades programadas durante las semanas posteriores), este viernes 12 de septiembre viene cargado de planes para todas las edades.

Con casi cuarenta eventos organizados, la capital de la Región ofrece hoy música, cultura, gastronomía y mucho más.

Por la mañana:

13 h. Moros y Cristianos. Presentación de los Cargos Festeros 2025 a las Autoridades Municipales . Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia.

. Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia. 13 h. Inauguración de la exposición de pintura taurina del artista Antonio Auñón ‘Queco’. Real Club Taurino de Murcia.

Por la tarde:

18 h. Homenaje del Infante Alfonso y su Corte al Rey Alfonso X ‘El Sabio’. Moros y Cristianos. Plaza de la Cruz y Catedral de Murcia.

Moros y Cristianos. Plaza de la Cruz y Catedral de Murcia. 18.30 h. Gymkana cultural. 1200 años. Recorrido por el casco antiguo de Murcia donde se introducen historia, arte y tradiciones enfocado en el 1200 aniversario de nuestra ciudad a través de juegos de pistas, material de búsqueda, mapas, imágenes antiguas y nuevas tecnologías. Reservas: https://reservasturismodemurcia.es .

De 19.30 a 21h. Presentación 'Murciinsectos'. Photocall, talleres infantiles y actuación musical. Plaza Santo Domingo.

Por la noche

20 h. Imposición de medallas a las nuevas asociadas de la Corte de Damas de Ntra. Sra. de la Fuensanta . Santa Iglesia Catedral.

. Santa Iglesia Catedral. 20 h. La Terraza de la Feria . Actuación de Salmerock DJ. Acceso Gratuito. Terraza de Los Molinos.

. Actuación de Salmerock DJ. Acceso Gratuito. Terraza de Los Molinos. 20 h. Día Mundial de la Fisioterapia. Fisiofest . Entrada libre hasta completar aforo. Auditorio Fofó.

. Entrada libre hasta completar aforo. Auditorio Fofó. 20 h. Exposición y venta de bodegas de las denominaciones de origen de Bullas , Yecla y Jumilla , Estrella de Levante, Amigos de la Marinera, D.O. Queso de Murcia, Lonchamur y ganador pastel de carne 2024: Confitería Praga. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

Huertos del Malecón. Zona de expositores. 20 h. Verbena Popular Títeres. La cía Teatro de la Estrella presenta la obra ‘Los tres cerditos’, un espectáculo familiar para niños a partir de 1 año. Acceso libre. Plaza de la Paja.

La cía Teatro de la Estrella presenta la obra ‘Los tres cerditos’, un espectáculo familiar para niños a partir de 1 año. Acceso libre. Plaza de la Paja. 20 h. Partido 1ª división FS masculino entre El Pozo Murcia Costa Cálida y Noia Futbol Sala. Palacio de los Deportes.

entre El Pozo Murcia Costa Cálida y Noia Futbol Sala. Palacio de los Deportes. 20 y 22 h. Cata de quesos D.O. Murcia Aforo limitado: 30 personas Acceso gratuito previa retirada de invitación (dos por persona) en la página www.compralaentrada.com . Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10 h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.

Aforo limitado: 30 personas Acceso gratuito previa retirada de invitación (dos por persona) en la página www.compralaentrada.com . Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10 h. Huertos del Malecón. Zona de expositores. 20.30 h. Los Atardeceres de Nuestro Aniversario . Concierto de Carey. Puente de Hierro.

. Concierto de Carey. Puente de Hierro. 20.30 h. Pasacalles de Bienvenida a la Fiesta Moros y Cristianos . Salida desde la Calle de la Merced. Itinerario: Calle de la Merced, Calle Alejandro Seiquer, Calle de los Apóstoles, Plaza de los Apóstoles, Plaza del Cardenal Belluga, C/ Arenal, Glorieta de España.

. Salida desde la Calle de la Merced. Itinerario: Calle de la Merced, Calle Alejandro Seiquer, Calle de los Apóstoles, Plaza de los Apóstoles, Plaza del Cardenal Belluga, C/ Arenal, Glorieta de España. 20.30 h. Lemon Pop. Concierto de: Parquesvr, Tito Ramírez, Pieles Sebastián y Carmesí. Acceso Libre. Auditorio Murcia Parque.

21 h. Teatro en Feria. ‘Inmaduros’ de Juan Vera y Daniel Cúparo. Arequipa Producciones. Precio: 18 – 20 - 25 €. Venta de entradas: en taquilla y en la web del teatro. Teatro Romea.

21 h. De cuadrillas por los huertos . Actuación por el recinto de la Cuadrilla de Patiño. Huertos del Malecón.

. Actuación por el recinto de la Cuadrilla de Patiño. Huertos del Malecón. 21 h. Panorama Salas. Concierto de Free Ride . Sala Revolver

. Sala Revolver 21 h. Panorama Salas. Concierto de Poetas y Piratas . Sala Spectrum

. Sala Spectrum 21 h. Inauguración de las fiestas patronales de Los Dolores . Encendido de la iluminación, pregón a cargo de Pedro Morales, coronación de las Reinas de las Fiestas; actuación de la orquesta Yomage. Recinto de fiestas de Los Dolores.

. Encendido de la iluminación, pregón a cargo de Pedro Morales, coronación de las Reinas de las Fiestas; actuación de la orquesta Yomage. Recinto de fiestas de Los Dolores. 21.30 h. Acto de Bienvenida a la Fiesta Moros y Cristianos . Desde del balcón del Ayuntamiento, por parte del Excmo. Sr. José Ballesta Germán, alcalde de Murcia. Con posterior pasacalle hasta el Campamento Medieval. Itinerario: Martínez Tornel, Plano de San Francisco, Gaspar de la Peña y Campamento Medieval.

. Desde del balcón del Ayuntamiento, por parte del Excmo. Sr. José Ballesta Germán, alcalde de Murcia. Con posterior pasacalle hasta el Campamento Medieval. Itinerario: Martínez Tornel, Plano de San Francisco, Gaspar de la Peña y Campamento Medieval. 22 h. Actuación de Dora Helena Acceso libre . Jardín del Malecón. Escenario.

. Jardín del Malecón. Escenario. 22 h. Panorama Salas. Concierto de Cuarteto de Nos . Sala Mamba!

. Sala Mamba! 22 h. Panorama Salas. Concierto Revolviendo Secretos . La Puerta Falsa.

. La Puerta Falsa. 22 h Panorama Salas. Concierto de The Nerdz. Boca del Lobo.

Actividades disponibles todos los días: