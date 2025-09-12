Planes
Qué hacer hoy en la Feria de Murcia: programa de actos y actividades para este viernes
Consulta todos los planes disponibles para este 12 de septiembre
Ya está aquí uno de los fines de semana más importantes del año para los murcianos. A falta de solo cuatro días para la romería de la Fuensanta, que marca el final de la Feria de Murcia (aunque hay más actividades programadas durante las semanas posteriores), este viernes 12 de septiembre viene cargado de planes para todas las edades.
Con casi cuarenta eventos organizados, la capital de la Región ofrece hoy música, cultura, gastronomía y mucho más.
Por la mañana:
- 13 h. Moros y Cristianos. Presentación de los Cargos Festeros 2025 a las Autoridades Municipales. Salón de Plenos del Excelentísimo Ayuntamiento de Murcia.
- 13 h. Inauguración de la exposición de pintura taurina del artista Antonio Auñón ‘Queco’. Real Club Taurino de Murcia.
Por la tarde:
- 18 h. Homenaje del Infante Alfonso y su Corte al Rey Alfonso X ‘El Sabio’. Moros y Cristianos. Plaza de la Cruz y Catedral de Murcia.
- 18.30 h. Gymkana cultural. 1200 años. Recorrido por el casco antiguo de Murcia donde se introducen historia, arte y tradiciones enfocado en el 1200 aniversario de nuestra ciudad a través de juegos de pistas, material de búsqueda, mapas, imágenes antiguas y nuevas tecnologías. Reservas: https://reservasturismodemurcia.es .
- De 19.30 a 21h. Presentación ‘Murciinsectos’. Photocall, talleres infantiles y actuación musical. Plaza Santo Domingo.
Por la noche
- 20 h. Imposición de medallas a las nuevas asociadas de la Corte de Damas de Ntra. Sra. de la Fuensanta. Santa Iglesia Catedral.
- 20 h. La Terraza de la Feria. Actuación de Salmerock DJ. Acceso Gratuito. Terraza de Los Molinos.
- 20 h. Día Mundial de la Fisioterapia. Fisiofest. Entrada libre hasta completar aforo. Auditorio Fofó.
- 20 h. Exposición y venta de bodegas de las denominaciones de origen de Bullas, Yecla y Jumilla, Estrella de Levante, Amigos de la Marinera, D.O. Queso de Murcia, Lonchamur y ganador pastel de carne 2024: Confitería Praga. Huertos del Malecón. Zona de expositores.
- 20 h. Verbena Popular Títeres. La cía Teatro de la Estrella presenta la obra ‘Los tres cerditos’, un espectáculo familiar para niños a partir de 1 año. Acceso libre. Plaza de la Paja.
- 20 h. Partido 1ª división FS masculino entre El Pozo Murcia Costa Cálida y Noia Futbol Sala. Palacio de los Deportes.
- 20 y 22 h. Cata de quesos D.O. Murcia Aforo limitado: 30 personas Acceso gratuito previa retirada de invitación (dos por persona) en la página www.compralaentrada.com . Las invitaciones se retiran cada día a partir de las 10 h. Huertos del Malecón. Zona de expositores.
- 20.30 h. Los Atardeceres de Nuestro Aniversario. Concierto de Carey. Puente de Hierro.
- 20.30 h. Pasacalles de Bienvenida a la Fiesta Moros y Cristianos. Salida desde la Calle de la Merced. Itinerario: Calle de la Merced, Calle Alejandro Seiquer, Calle de los Apóstoles, Plaza de los Apóstoles, Plaza del Cardenal Belluga, C/ Arenal, Glorieta de España.
- 20.30 h. Lemon Pop. Concierto de: Parquesvr, Tito Ramírez, Pieles Sebastián y Carmesí. Acceso Libre. Auditorio Murcia Parque.
21 h. Teatro en Feria. ‘Inmaduros’ de Juan Vera y Daniel Cúparo. Arequipa Producciones. Precio: 18 – 20 - 25 €. Venta de entradas: en taquilla y en la web del teatro. Teatro Romea.
- 21 h. De cuadrillas por los huertos. Actuación por el recinto de la Cuadrilla de Patiño. Huertos del Malecón.
- 21 h. Panorama Salas. Concierto de Free Ride. Sala Revolver
- 21 h. Panorama Salas. Concierto de Poetas y Piratas. Sala Spectrum
- 21 h. Inauguración de las fiestas patronales de Los Dolores. Encendido de la iluminación, pregón a cargo de Pedro Morales, coronación de las Reinas de las Fiestas; actuación de la orquesta Yomage. Recinto de fiestas de Los Dolores.
- 21.30 h. Acto de Bienvenida a la Fiesta Moros y Cristianos. Desde del balcón del Ayuntamiento, por parte del Excmo. Sr. José Ballesta Germán, alcalde de Murcia. Con posterior pasacalle hasta el Campamento Medieval. Itinerario: Martínez Tornel, Plano de San Francisco, Gaspar de la Peña y Campamento Medieval.
- 22 h. Actuación de Dora Helena Acceso libre. Jardín del Malecón. Escenario.
- 22 h. Panorama Salas. Concierto de Cuarteto de Nos. Sala Mamba!
- 22 h. Panorama Salas. Concierto Revolviendo Secretos. La Puerta Falsa.
- 22 h Panorama Salas. Concierto de The Nerdz. Boca del Lobo.
Actividades disponibles todos los días:
- Exposición ‘Querido Antonio’, homenaje a Antonio Ballester. Desde el 5 de septiembre hasta el 26 de octubre en el Palacio Almudí.
- Exposición ‘Fotografías de Joaquín Bérchez. Al compás del objetivo (1989-2022)’. Desde el 12 de septiembre hasta el 8 de noviembre en el Museo hidráulico Molinos del Río-Sala Caballerizas.
- Exposición Abstracta. Secuencia de Materia y Luz. Emilio Cerezo. Comisariado por Rodrigo Carreño Río. Hasta el 16 de septiembre en el Pabellón 1 del Cuartel de Artillería.
- Exposición ‘Grupo Folclórico El Barbecho: XXV años de tradición’ del 4 al 16 de septiembre. Horario de lunes a viernes 10 a 12, y de 18 a 21h en el Pabellón 2 del Cuartel de Artillería.
- Exposición ‘1200 años de una idea. Ciudad, huerta y campo’. En colaboración con la Fundación de Estudios Históricos e Investigadores Locales de la Región de Murcia y con la Universidad de Murcia. Micro Exposición ‘La Feria’. Hasta el 28 de septiembre en el Museo de la Ciudad.
- Exposición temporal ‘La Seda en Murcia: entretejiendo historia y ciencia’ y exposición ‘Organkits. Un nuevo material para educación CTIAM/STEAM a partir de órganos pastinados’ en el Museo de la Ciencia y el Agua.
- Gran Noria Panorámica ‘De Murcia al cielo’. Horario de 18 a 01h y fines de semana también por la mañana de a 12 a 14h. Hasta el día 16 de septiembre en el Plano de San Francisco. Lunes 8 de septiembre precio reducido al 50%. Gratuito para personas con discapacidad (33%) y con movilidad reducida.
- Zona gastronómica y feria de FoodTrucks ‘Cómete Murcia’ en el Paseo Teniente Flomesta.
- Feria de atracciones de Murcia. Días especiales 2x1 el 4 de septiembre, Día del Niño el 9 de septiembre y Dia sin ruido el 10 de septiembre. Hasta el 16 de septiembre en el Recinto Ferial la FICA.
- Exhibición de diversas artesanías. Talleres con los artesanos: pintura de abanicos y cerámica: Manuela Cayuela; pirograbado en tabla: Antonio Perea Bayona; bordado tradicional: Ana María Baeza Sánchez; pintura y modelado: María Dolores Sanz; productos naturales: Susana Hernández; realización de adornos huertanos: José Antonio Campos Ortuño; realización de miniatura en madera: artesanía en madera “Morango”; diversas manualidades: Eulalia García Fernández. En los Huertos del Malecón. Stand del Gremio de Artesanías Varias.
- Navegando por el Segura. Paseos en barca de 20 minutos y en el barco solar de 30 minutos. Precio: 1 € por persona. El tío de la barca.
- Instalación de Puntos Violeta.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Cancelados los avisos por lluvias y tormentas este martes 9 de septiembre en la Región
- Murcia, de las mejores localizaciones para ver el eclipse el 7 de septiembre: esta es la mejor hora y solo durará 30 minutos
- Fue la ciudad más importante de Europa 4.000 años atrás y ahora es un impresionante pueblo de Murcia
- Le cobran 81€ por cenar en la Feria de Murcia y denuncia públicamente el servicio: 'No vayáis; les pedí ticket y me dieron una hoja de cuaderno
- En directo: Real Murcia-Juventud Torremolinos
- Fue de las primeras tabernas para estudiantes y ahora es 'la mejor barra de Murcia': hasta 72 tapas
- El fuego se desata en un garaje de Murcia
- Condena de 4 años de prisión para los principales acusados de la Púnica murciana